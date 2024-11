El nou establiment de Bonpreu en aquesta localitat: 'T'atendrem en català'

per Sergi Guillén

Bonpreu i Esclat ha consolidat la seva presència a Catalunya com a un dels principals referents dels supermercats que aposten fortament pel producte local i el tracte en català. La cadena, coneguda pel compromís amb la cultura i l'economia catalana, destaca no només per la seva oferta de productes de proximitat.

Sinó també per la seva atenció al client en català, cosa que ha esdevingut un aspecte essencial de la seva identitat. Des de la seva fundació Bonpreu Esclat ha defensat la llengua i el comerç català, promovent l'ocupació local i mantenint una política de suport als proveïdors del territori.

La importància de la llengua catalana és central a la filosofia de Bonpreu. A diferència d'altres cadenes, Bonpreu ha apostat per garantir que tots els empleats puguin atendre en català. Adaptant la seva política de contractació i formació a les necessitats lingüístiques dels clients.

| ACN

Un nou establiment

Aquest compromís ha estat ben rebut per la comunitat, que veu a Bonpreu un exemple d'empresa. Que defensa la identitat catalana des de l'àmbit empresarial, fomentant l'ús quotidià del català a la vida dels seus empleats i clients.

Aquest 29 d'octubre passat, Bonpreu i Esclat va anunciar l'obertura d'un nou supermercat a Martorell. Té un equip de 25 professionals i una inversió de 3 milions d'euros.

Segons van explicar al perfil de X (Twitter), aquesta obertura és una mostra més del compromís de la cadena amb l'impuls de l'ocupació local i el producte local. Al tuit, la cadena mostrava amb orgull el seu nou equip i el modern establiment, que es presenta com un espai dedicat a la qualitat i a la sostenibilitat.

Una resposta aplaudida

La publicació en xarxes socials de l'obertura va despertar una pregunta d'una usuària que qüestionava si tot el personal parlaria en català. La resposta de Bonpreu i Esclat no va trigar a arribar i va ser contundent: "Sí, t'atendrem en català".

Aquest missatge, que ràpidament es va viralitzar, reafirma la política de la cadena d'oferir un tracte íntegre en català. Un gest que ha estat molt ben valorat pels diferents usuaris a les xarxes socials. Aquest tipus d'interaccions reforcen la imatge de Bonpreu com una empresa compromesa amb els seus valors, que té cura de cada detall per brindar un servei que reflecteixi els seus principis.

L'establiment a Martorell és part de l'estratègia d'expansió de Bonpreu, que busca portar el seu model de negoci a més municipis de Catalunya. A més de la seva aposta pel català, Bonpreu es distingeix per la seva oferta de productes de proximitat, molts d'origen ecològic. Amb aquesta nova botiga, els habitants de Martorell tindran al vostre abast una gran varietat de productes locals i de qualitat, a més de gaudir de l'atenció en la seva llengua pròpia.