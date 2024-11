El lot de iogurts a gairebé meitat de preu a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

Bonpreu i Esclat porten una promoció irresistible per als que gaudeixen dels lactis. Fins al proper 4 de novembre, podràs trobar un lot de productes Danone amb un descompte notable, permetent portar a casa una selecció de iogurts i cremes de qualitat a només 2,99 €, en lloc dels 5,48 € habituals. Aquest lot inclou opcions variades que satisfan tant els gustos dels qui busquen unes postres cremoses com les dels que prefereixen opcions saludables.

Què inclou el lot estalvi?

Aquest lot especial combina tres productes populars de la marca Danone, amb sabors i textures diferents:

Iogurt grec natural Danone: Una safata amb 4 unitats de 110 grams cadascuna. Aquest iogurt grec, conegut per la seva cremositat i textura espessa, és ideal per consumir sol o amb fruites i mel. El preu regular és de 1,49 € per safata.

Crema de vainilla Danet: Una crema de vainilla deliciosa en un pack de 4 unitats de 120 grams cadascuna. Aquestes postres són perfectes per als que busquen un toc de dolçor i una textura suau. Habitualment, el preu és de 1,99 €.

Activia natural 0 % Danone: Una altra safata de 4 unitats de 120 grams cadascuna, en la seva versió natural i sense greix. Activia és conegut pels seus beneficis probiòtics i per ser una opció saludable per al benestar digestiu. El seu preu regular és de 2,00€.

Idees per gaudir dels iogurts i cremes Danone

Aquest lot us ofereix opcions variades per gaudir en diferents moments del dia. Aquí tens algunes idees per aprofitar aquests productes:

Esmorzar nutritiu amb iogurt grec: Combina el iogurt grec natural amb fruites fresques, granola o un toc de mel per esmorzar equilibrat i ple d'energia.

Postres amb crema de vainilla Danet: Gaudeix de la crema de vainilla com unes postres dolces i suau després dels àpats, o acompanya-la amb una mica de fruita per a un toc refrescant.

Berenar saludable amb Activia natural 0%: Perfecte per a un berenar lleuger i saludable. Pots afegir-hi un grapat de fruita seca o un toc de canyella per a un sabor extra.