Menos de 100 euros: La solución de Lidl para calentar tu casa

Con la llegada del frío, es esencial preparar el hogar para enfrentar las bajas temperaturas. A medida que el invierno se aproxima, contar con una buena fuente de calor se vuelve una prioridad. Aunque muchos optan por estufas de leña o pellets, no todos pueden instalar estos sistemas en sus casas o apartamentos. Lidl ofrece una alternativa ideal: una chimenea eléctrica económica, sin necesidad de obras y fácil de instalar.

La nueva chimenea eléctrica SilverCrest de Lidl se ha convertido en una gran opción para quienes buscan calidez y estilo. Esta chimenea de 2000 W, ahora en oferta, se puede comprar por solo 99,99 euros, gracias a un descuento del 13 %. Este precio accesible la convierte en una alternativa atractiva para hogares, especialmente en pisos o viviendas de alquiler, donde las estufas tradicionales no son viables debido a sus complejas instalaciones.

Además de su precio, la chimenea SilverCrest destaca por su diseño moderno y su efecto de llama LED, que genera un ambiente acogedor. El efecto de las llamas no solo aporta una agradable sensación visual, sino que también contribuye a una atmósfera relajante en el salón. La chimenea ofrece tres modos de calentamiento y tres programas regulables, lo que permite ajustar la temperatura según las necesidades.

| Lidl

La SilverCrest cuenta con un mando remoto que permite controlarla sin moverse del sofá. Además, incluye un termostato digital con pantalla táctil, facilitando su uso. Otra característica destacada es la posibilidad de ajustar la intensidad de las llamas en cinco niveles diferentes. Incluso es posible usar la chimenea solo para iluminación ambiental, sin emitir calor, ideal para esos momentos en los que solo se desea crear un ambiente cálido y acogedor.

Apto para cualquier hogar

Una de las grandes ventajas de esta chimenea es su fácil instalación. A diferencia de las estufas tradicionales, no requiere una compleja salida de humos ni la intervención de técnicos. Esto significa que cualquier persona puede instalarla sin problemas. Además, al no emitir humos ni residuos, no requiere mantenimiento complejo ni limpieza de hollín, lo que resulta ideal para la vida en entornos urbanos.

El diseño de la chimenea SilverCrest es versátil y se adapta a cualquier decoración moderna. Sus dimensiones (66 x 12,5 x 46 cm) permiten integrarla fácilmente en espacios reducidos, convirtiéndola en una opción perfecta para cualquier salón. Su estética contemporánea añade un toque elegante, mientras proporciona calor de manera eficiente.

Para quienes buscan comodidad, esta chimenea eléctrica ofrece un temporizador que permite programarla para funcionar en días específicos de la semana. También cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento, garantizando una experiencia de uso segura. Esta característica es fundamental para aquellos que desean dejarla encendida sin preocuparse por posibles accidentes.