El menú estalvi per a 2 persones a Bonpreu per al dia que no tinguis temps de cuinar

Bonpreu destaca per la seva àmplia oferta de productes precuinats i solucions ràpides per als que porten un ritme de vida accelerat. Ja sigui per a dinars familiars o sopars imprevistes, aquests productes combinen comoditat i qualitat. La cadena catalana ha pensat en tot, oferint opcions variades perquè ningú es quedi sense gaudir d'un àpat deliciós en poc temps.

Entre aquestes opcions, hi ha els lots estalvi, pensats per facilitar els àpats de manera econòmica i completa. Aquests packs ofereixen ingredients de qualitat a preus molt competitius, adaptant-se a qualsevol ocasió. Un dels més destacats és el menú estalvi que inclou fideuà i pollastre rostit, perfecte per a dues persones.

Un lot complet per menys de 9 euros

El lot estalvi que ofereix Bonpreu inclou una fideuà Terra i Tast de 400 grams, amb dues racions llestes per escalfar. Aquest plat és ideal per als que volen gaudir d'un sabor tradicional sense complicacions. A més, s'hi inclou un pollastre de rostidor Noel, de 975 grams, sucós i especiat, perfecte per complementar la fideuà o gaudir-lo per separat.

El preu habitual d'aquest lot és de 12,74 €; tot i això, Bonpreu ho ofereix amb un descompte important, quedant en només 8,99 €. Aquesta oferta representa una excel·lent opció per als que busquen economitzar sense renunciar a la qualitat. A més, es tracta d'un pack versàtil que pot cobrir tant un dinar complet com diversos sopars lleugers.

| BonpreuEsclat

Últims dies per aprofitar l'oferta

Aquest lot estalvi estarà disponible als supermercats Bonpreu i Esclat fins al 16 de desembre, o fins a esgotar existències. És una oportunitat perfecta per planificar els àpats d'una setmana o per tenir una solució ràpida a la nevera. La fideuà es prepara en només minuts, i el pollastre es pot consumir fred o escalfat al forn.

Si us trobeu sense temps per cuinar, aquest lot és una solució ideal; en pocs passos, podràs gaudir d'un àpat nutritiu i deliciós. A més, el descompte el converteix en una opció molt competitiva davant d'altres productes precuinats del mercat. I és que moltes vegades aquest tipus de productes tenen alts preus per venir ja prefets.

| Juan Moyano

Ideal per a qualsevol ocasió

El pack és perfecte per a un dinar ràpid entre setmana o un sopar informal de cap de setmana. Gràcies a la seva fàcil preparació, és ideal per als que busquen estalviar temps sense comprometre el sabor. També és una opció atractiva per als que volen tenir alguna cosa llest a casa per a imprevistos.

Si encara no has provat aquesta oferta, et recomanem que passis pel teu Bonpreu més proper abans del 16 de desembre. No només estalviareu diners, sinó també gaudireu d'una solució deliciosa i pràctica per als vostres àpats. Perquè a Bonpreu, menjar bé i estalviar sempre és possible.