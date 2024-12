El menú ahorro para 2 personas en Bonpreu para el día que no tengas tiempo de cocinar

Bonpreu destaca por su amplia oferta de productos precocinados y soluciones rápidas para quienes llevan un ritmo de vida acelerado. Ya sea para comidas familiares o cenas imprevistas, estos productos combinan comodidad y calidad. La cadena catalana ha pensado en todo, ofreciendo opciones variadas para que nadie se quede sin disfrutar de una comida deliciosa en poco tiempo.

Entre estas opciones, se encuentran los lotes ahorro, pensados para facilitar las comidas de manera económica y completa. Estos packs ofrecen ingredientes de calidad a precios muy competitivos, adaptándose a cualquier ocasión. Uno de los más destacados es el menú ahorro que incluye fideuà y pollo asado, perfecto para dos personas.

Un lote completo por menos de 9 euros

El lote ahorro que ofrece Bonpreu incluye una fideuà Terra i Tast de 400 gramos, con dos raciones listas para calentar. Este plato es ideal para quienes desean disfrutar de un sabor tradicional sin complicaciones. Además, se incluye un pollo de asador Noel, de 975 gramos, jugoso y especiado, perfecto para complementar la fideuà o disfrutarlo por separado.

El precio habitual de este lote es de 12,74 €; sin embargo, Bonpreu lo ofrece con un descuento importante, quedando en solo 8,99 €. Esta oferta representa una excelente opción para quienes buscan economizar sin renunciar a la calidad. Además, se trata de un pack versátil que puede cubrir tanto una comida completa como varias cenas ligeras.

Últimos días para aprovechar la oferta

Este lote ahorro estará disponible en los supermercados Bonpreu y Esclat hasta el 16 de diciembre, o hasta agotar existencias. Es una oportunidad perfecta para planificar las comidas de una semana o para tener una solución rápida en la nevera. La fideuà se prepara en solo minutos, y el pollo puede consumirse frío o calentado al horno.

Si te encuentras sin tiempo para cocinar, este lote es una solución ideal; en pocos pasos, podrás disfrutar de una comida nutritiva y deliciosa. Además, el descuento lo convierte en una opción muy competitiva frente a otros productos precocinados del mercado. Y es que muchas veces este tipo de productos tienen altos precios por venir ya prehechos.

Ideal para cualquier ocasión

El pack es perfecto para una comida rápida entre semana o una cena informal de fin de semana. Gracias a su fácil preparación, es ideal para quienes buscan ahorrar tiempo sin comprometer el sabor. También es una opción atractiva para quienes desean tener algo listo en casa para imprevistos.

Si aún no has probado esta oferta, te recomendamos que pases por tu Bonpreu más cercano antes del 16 de diciembre. No solo ahorrarás dinero, sino también disfrutarás de una solución deliciosa y práctica para tus comidas. Porque en Bonpreu, comer bien y ahorrar siempre es posible.