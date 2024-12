Gairebé 15 euros de descompte amb el lot estalvi de neteja a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat són coneguts per oferir productes d'alta qualitat per a la llar. Als seus establiments, és possible trobar des de productes bàsics per a la neteja fins a solucions específiques per a cada necessitat.

El seu catàleg destaca per incloure marques reconegudes i garantir preus competitius, fent que la compra sigui pràctica i assequible. A més, solen llançar promocions especials que es converteixen en una excel·lent oportunitat per estalviar sense renunciar a la qualitat.

En aquesta ocasió, Bonpreu i Esclat han llançat un lot estalvi amb productes de neteja essencials. Aquesta promoció demostra el compromís amb el client, en oferir descomptes significatius en marques de confiança. Una gran oportunitat per proveir-se de productes útils a un preu molt atractiu.

Un lot estalvi que no pots deixar passar

El lot estalvi que Bonpreu i Esclat han preparat inclou quatre productes imprescindibles per tenir cura de la llar. En primer lloc, hi trobem el detergent líquid Ariel Original, en format d'1,8 litres, ideal per a roba neta i perfumada. Aquest producte destaca per la capacitat per eliminar taques i protegir els teixits.

| BonpreuEsclat

El lot també inclou un envàs de 780 ml de Fairy Ultra Poder, perfecte per a la neteja de plats i utensilis de cuina. Aquest detergent és conegut per la seva efectivitat i per rendir fins i tot amb petites quantitats. Per als que busquen un toc especial a la roba, el pack incorpora les perles perfumades Lenor Unstoppables de 210 grams, que deixen una aroma fresca i duradora a les peces.

Completa el lot un netejador de bany Don Net d'1,3 litres. Aquest producte és ideal per eliminar brutícia, calç i gèrmens, deixant el bany lluent i amb una agradable aroma. En conjunt, aquests articles formen una combinació ideal per mantenir la llar net i fresc amb el mínim esforç.

Preu i termini de l'oferta

El preu original d'aquest lot estalvi era de 29,92 euros, però ara es pot adquirir per només 16,99 euros. Això representa un descompte de gairebé 15 euros, una oferta difícil d'igualar. A més, aquesta promoció estarà disponible fins al 16 de desembre, permetent als clients planificar la compra amb antelació.

Aquesta oferta és ideal tant per als que volen estalviar en la compra mensual com també per als que necessiten proveir-se de productes de neteja de gran qualitat. En tractar-se de marques reconegudes, l'efectivitat de cada producte està garantida i ofereix un rendiment excel·lent a la llar.

| XCatalunya, BonpreuEsclat

Per què escollir aquest lot?

Optar per aquest lot estalvi de Bonpreu i Esclat és una decisió intel·ligent. Els productes inclosos són d'ús diari, i el descompte permet estalviar considerablement. A més, en adquirir tots els articles en un sol pack, s'evita la necessitat de cercar cada producte per separat, estalviant temps i esforç.

Aquesta promoció reflecteix el compromís de Bonpreu i Esclat amb els seus clients, oferint qualitat i economia en un mateix lot. No perdis l'oportunitat d'aprofitar aquest descompte abans que s'acabi el 16 de desembre. La teva llar i la teva butxaca t'ho agrairan.