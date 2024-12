El número del 'Gordo' de Nadal guanyador segons la IA

per Pol Nadal

El sorteig de la Grossa de la Loteria de Nadal és un dels moments més esperats de l' any a Espanya. Cada 22 de desembre, milions de persones s'il·lusionen amb la possibilitat de guanyar el gran premi. de Madrid , reparteix premis milionaris que canvien vides.

El premi més cobejat és el Gros , dotat amb 400.000 eurosper desè . persones participen comprant participacions compartides amb amics, familiars o companys de feina.

¿ Què diu el ChatGPT?

Aquest any, la curiositat ha anat un pas més enllà. pot la intel·ligència artificial predir el número guanyador? Segons ChatGPT, el nombre que podria resultar guanyador aquest any és el 28567 .

No obstant això, és important recordar que aquesta predicció no té cap base científica . La Loteria de Nadal és un sorteig completament aleatori. i la seva resposta és simplement una aproximació creada per entretenir.

El que sí que és cert és que, històricament, hi ha hagut números guanyadors curiosos. Alguns coincideixen amb dates importants o números cridaners, però això és pura casualitat. no garanteix que torni a passar.

El sorteig del 22 de desembre també és un esdeveniment social i cultural. Per a molts, més enllà del premi, el més important és compartir la il·lusió i la tradició. Or a Sort, formen part d'aquest ritual nadalenc.

No hi ha manera de garantir quin número serà l'agraciat. El Gordo continuarà sent un misteri fins al dia del sorteig. mans el número guanyador. Molta sort!

Altres premis

La Pedrea: quantitat: 1.000 euros per sèrie, o el que és el mateix, 100 euros per desè. Hi ha 1.794 números premiats amb aquesta quantitat, cosa que garanteix una bona distribució dels diners entre moltes persones.

Quant a les aproximacions, s'atorguen premis per números que estan a prop del guanyador de la Grossa, el segon i el tercer premi. euros per desè. Números anteriors i posteriors al tercer premi: 960 euros per desè.

Pel que fa a centenes i terminacions. Centenes: tots els números que coincideixin en les tres primeres xifres amb el Gros, segon o tercer premi guanyen 100 euros per dècim. 120 euros per desè: Reintegrament: es donaran 20 euros si coincideix el darrer número de la Grossa.