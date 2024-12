El marisc congelat de Bonpreu per a un Nadal de luxe sense arruïnar-te

Amb el Nadal a la cantonada, Bonpreu es posiciona com el supermercat ideal per preparar una taula de luxe. Des de carns selectes fins a productes gurmet, les opcions no falten. Aquest any, a més, destaquen els seus mariscs congelats, perfectes per a celebracions familiars.

La qualitat i el preu converteix Bonpreu en un aliat per gaudir d'aquestes festes sense desajustar el pressupost. El catàleg de productes nadalencs inclou propostes que faciliten l'organització de dinars i sopars.

Els mariscs, essencials a qualsevol taula nadalenca, són l'estrella d'aquesta temporada. Bonpreu ofereix una selecció d'opcions congelades, ideals per als que busquen comoditat sense sacrificar sabor. A més, la varietat de preus s'adapta a totes les butxaques.

Opcions de marisc per a tots els gustos

Bonpreu ha preparat un assortiment variat que inclou gambes, llagostins, vieires i calamars. Per exemple, la gamba vermella allistat Ferrer, un luxe a l'abast de tothom, costa 16,99 € per 400 grams. Amb la seva textura i sabor intensos, és ideal per a entrants o acompanyaments.

| BonpreuEsclat

Una altra opció destacada és el llagostí cru de la Mediterrània, també de la marca Ferrer, a 13,99€ per 400 grams. Aquest marisc és perfecte per servir-lo a la planxa o en elaboracions més sofisticades com a còctels.

Si busques opcions econòmiques i en gran quantitat, la gamba Mar de Plata a 9,99 € per 800 grams ofereix una relació qualitat-preu excel·lent. Aquest producte es pot fer servir en arrossos, sopes o com a base per a pastes.

A més, l'escaramarlà Essential, disponible per 5,99 € (350 grams), és perfecte per a broquetes o acompanyar fideuàs. La seva versatilitat el converteix en un imprescindible.

Més enllà de les gambes

Per als amants dels mol·luscs, Bonpreu no decep. Les navalles Ferrer, a només 3,39 € per 250 grams, són ideals per preparar la planxa amb all i julivert. D'altra banda, les vieires amb coral Ferrer, a 7,99 € per 170 grams, són una opció elegant per a plats sofisticats o gratinats al forn.

Una altra alternativa són les tallarines Ferrer, un marisc petit i deliciós, que està disponible per 5,19€ (250 grams). Són perfectes per preparar guisats mariners o com a aperitiu senzill.

| BonpreuEsclat

Ofertes especials i consells per estalviar

Una promoció destacada és la del calamar net Pescanova, el preu base del qual és de 6,65 €. Però la segona unitat té un descompte del 50%, deixant cada paquet en només 4,99€. Aquest producte és una excel·lent opció per a farcits, fregits o en guisats d'arròs.

Bonpreu permet gaudir de marisc de qualitat sense gastar en excés. Els productes congelats no només conserven la seva frescor, sinó que també ofereixen una relació qualitat-preu excel·lent. A més, la durabilitat facilita planificar menús amb antelació.

Amb aquestes opcions, Bonpreu garanteix que la teva taula nadalenca serà inoblidable. Ja sigui amb gambes a l'all, vieires gratinades o un arròs mariner, aquests productes aporten sabor i qualitat a cada recepta. Aquest Nadal converteix el teu sopar en una experiència gastronòmica sense sortir-te del pressupost.