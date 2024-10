Menjar després de les 20h realment engreixa més? Boticaria García té la resposta

La pregunta sobre si menjar després de les 20.00 hores realment engreixa més ha estat objecte de nombrosos debats, però Boticaria García aclareix que, encara que els ritmes circadians juguen un paper en la digestió i el metabolisme, no hi ha una "hora màgica" a partir de la qual tot el que ingerim ens fa guanyar pes automàticament. Tot i això, el que sí que s'ha descobert és que menjar tard, especialment a prop de l'alliberament de melatonina (hormona que regula el son), pot tenir efectes sobre el nostre cos.

Segons l'experta, investigacions recents suggereixen que menjar més a prop de l'hora de dormir podria influir en diversos processos de l'organisme, com ara augmentar l'alliberament de colesterol, disminuir la despesa energètica en repòs i reduir la tolerància a la glucosa. Aquests factors, encara que no determinen que s'engreixi directament al sopar més tard, sí que poden contribuir a una acumulació de greix corporal i, amb el temps, estar relacionats amb problemes de salut com l'obesitat, malalties cardíaques i diabetis.

Tot i això, Boticaria García també s'assegura d'eliminar els drames: sopar a les 9 de la nit ocasionalment no causarà una pujada dràstica de pes, ni de bon tros. El veritable problema sorgeix quan, de manera habitual, es fan sopars copiosos o rics en greixos i sucres just abans d'anar a dormir. Això pot dificultar la digestió i portar a un pitjor metabolisme dels nutrients ingerits.

Els consells de Boticaria García

Un dels consells clau que ofereix Boticaria és evitar els grans banquets a darrera hora del dia i deixar, almenys, un parell d'hores entre l'últim àpat i el moment d'anar a dormir. Això no només afavoreix la digestió, sinó que també permet que el cos descansi millor sense haver de treballar per processar una gran quantitat d'aliments durant el son.

Un altre aspecte important que destaca és que el que mengem i quant mengem segueix sent més rellevant que el quan ho fem. La ciència suggereix que és preferible concentrar els àpats principals durant les hores del dia, quan el nostre cos està més actiu i preparat per utilitzar l'energia de manera eficient. Durant la nit, el nostre metabolisme s'alenteix i és menys eficient en la crema de calories, per la qual cosa un menjar copiós pot tenir més probabilitats d'emmagatzemar-se com a greix.

A més, Boticaria García ressalta que, encara que els ritmes circadians influeixen en la digestió, no hi ha un "encanteri" que s'activi exactament a les 20:00. El cos no comença automàticament a acumular greix només per menjar passada aquesta hora, sinó que el context complet de l'alimentació i l'estil de vida d'una persona és el que té un impacte real.