Falta a la feina per taquicàrdies i l'acomiaden: 'Ens veiem a...'

Una treballadora d'un bar a Logronyo, Oriana, ha estat acomiadada després de faltar un dia a la feina per patir taquicàrdies, una situació provocada per l'estrès després de l'accident que havia patit la mare a Veneçuela. Segons la piulada publicada pel compte Soy Camarero, Oriana va avisar el seu superior de la seva baixa per motius mèdics, explicant que no podia presentar-se al seu torn a causa de la situació crítica de la seva mare. Tot i això, malgrat la comunicació, l'empresa va decidir acomiadar-la durant el seu període de prova.

Oriana, després d'haver avisat que aquell dia s'hauria d'absentar perquè estava a l'hospital amb taquicàrdies, va rebre un missatge per part del seu cap agraint-li els seus serveis i confirmant que no havia superat el període de prova. Tot i això, el que va generar més indignació a Oriana va ser que l'empresa va tramitar el seu acomiadament amb data anterior fins i tot a la seva baixa mèdica, cosa que el va portar a prendre la decisió de portar el cas als tribunals.

El cas ha generat una gran quantitat de comentaris en xarxes socials, molts criticant l'actuació de l'empresa, ja que la treballadora estava sota una situació d'estrès extrem a causa de la situació de la seva mare a Veneçuela. Oriana, que a més havia comunicat tot de manera formal, es va mostrar consternada per la rapidesa amb què l'empresa va actuar per acomiadar-la.

El buit legal en els períodes de prova

L'estrès i l'ansietat que comporten els problemes familiars greus, com l'accident d'un ésser estimat, són factors que poden afectar el benestar físic i emocional d'una persona, i en casos com aquest és comú que es presentin quadres de taquicàrdia o episodis d'ansietat. Tot i això, en lloc de rebre suport per part del seu ocupador, Oriana es va veure enfrontada a un acomiadament que, segons la seva perspectiva, no té justificació.

Aquest tipus de situacions no són infreqüents al món laboral, on de vegades l'empatia brilla per la seva absència. Tot i això, la gestió de l'acomiadament abans de la data legal de la seva baixa mèdica és el que ha fet que Oriana decideixi portar l'assumpte davant els tribunals. La treballadora està decidida a defensar els seus drets, i el seu cas ha ressonat a les xarxes socials, on molts usuaris han mostrat el seu suport i han criticat la manca d'humanitat per part de l'empresa.

L'acomiadament per faltar a la feina a causa de motius mèdics ha estat tema de debat a Espanya, on les lleis laborals ofereixen protecció als treballadors que pateixen problemes de salut o situacions familiars greus. Tot i això, els acomiadaments durant el període de prova són una zona grisa en la legislació, ja que les empreses tenen la llibertat de rescindir contractes sense justificació específica.