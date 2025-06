Màxima preocupació després del gir de 180 graus en les accions del Banco Santander

Les accions del Banco Santander s'han convertit en el principal focus d'atenció del sector bancari aquest 25 de juny de 2025. Durant la jornada borsària, els seus títols han registrat una caiguda aproximada de l'1,5 %, la més gran dins del sector financer a Espanya. Aquest retrocés no és un fet aïllat, sinó que s'emmarca en un context d'incertesa global que afecta el conjunt dels bancs.

El sentiment negatiu ha tornat a instal·lar-se al mercat després d'uns dies d'aparent calma. La treva entre Iran i Israel havia generat esperances de més estabilitat geopolítica, però la realitat econòmica ha pres un rumb diferent. Els preus del petroli, per exemple, han iniciat una tendència a la baixa que condiciona nombrosos sectors.

L'impacte dels preus del petroli en el sector financer

Un dels factors clau darrere de les caigudes del Banco Santander i d'altres entitats és la pressió deflacionista que genera la caiguda del cru. L'estret d'Ormuz, essencial per al transport de petroli, sembla que no patirà bloquejos i que Iran continuarà amb les seves exportacions. Això ha disparat l'oferta de petroli i ha enfonsat els preus per sota dels 70 dòlars per barril.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Un petroli més barat alleuja els costos de transport i redueix la pressió inflacionista. Tanmateix, aquesta desinflació té un efecte directe en les expectatives dels bancs. Amb un Banc Central Europeu que podria accelerar la baixada de tipus d'interès, les entitats financeres veuen com els seus marges de benefici s'estrenyen.

El veto del Gobierno a la fusió BBVA-Sabadell: un altre cop al sector

Un altre element que ha afegit incertesa és la recent decisió del Gobierno d'Espanya de bloquejar la fusió entre BBVA i Sabadell durant almenys tres anys. Aquest moviment ha encès les alarmes sobre la dificultat de futures integracions bancàries al país.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

La mesura, que busca protegir la competència, limita també les opcions dels bancs per guanyar eficiència. Per als inversors, aquest veto es tradueix en un augment dels riscos polítics que pesen sobre el sector bancari. Les entitats podrien enfrontar-se a múltiples més baixos al mercat, davant la menor capacitat de creixement inorgànic. El Banco Santander, tot i que no implicat directament en aquesta fusió, no és aliè a aquest entorn de desconfiança.

Una correcció després d'un inici d'any espectacular

Tot i les caigudes recents, cal recordar que les accions del Banco Santander acumulen una pujada propera al 57 % en el que portem de 2025. Això demostra que, encara que l'entorn actual és desafiador, el valor havia experimentat un fort impuls en els primers mesos de l'any.

El futur immediat del sector bancari estarà marcat per l'evolució dels tipus d'interès, la política comercial entre Europa i els Estats Units i l'impacte del preu del cru. Els inversors hauran de vigilar aquests elements per anticipar els pròxims moviments d'un sector tan sensible als vaivens del context macroeconòmic.