El gos surfista filipí que ha conquerit les onades

Un cadell a Filipines ha protagonitzat una gesta sobre la taula que està revolucionant les xarxes. Lluny de ser un simple espectacle simpàtic, la seva destresa capta l'atenció dels amants dels animals per la seva connexió genuïna amb el mar. El més sorprenent és que aquest petit ja surfeja amb seguretat a Alona Beach, Bohol. Però, què hi ha darrere d'aquest fenomen viral?

El que va passar a Bohol

Fa tot just dos mesos, a Alona Beach, un gos va començar a lliscar sobre les onades davant la sorpresa de banyistes i surfistes. El vídeo es va compartir a plataformes com Newsflare i TikTok, on acumula milers de visualitzacions. A TikTok, usuaris el descriuen com a “surfista nat” i destaquen el seu “equilibri increïble”. Tot i que el clip es va penjar fa setmanes, la seva repercussió continua creixent, impulsada per turistes que el van gravar en directe.

Encara que pugui semblar singular, el gust per l'aigua no és anecdòtic. Molts gossos tenen afinitat natural per nedar, però surfejar exigeix equilibri, confiança i entrenament. A Bohol, aquest ca sembla combinar-los tots. En altres llocs del món, com Hawaii o Califòrnia, existeixen certàmens com els “World Dog Surfing Championships” o el “Noosa Surfing Dog Championships”.

| XCatalunya, Perro

Allà, els cans participen per categories per pes i tipus de surf. Poden competir de manera individual, en tàndem o amb propietaris. L'èxit del gos filipí subratlla que, amb paciència i seguretat, es pot ensenyar a un gos a muntar onades.

Reacció a xarxes i la viralitat del surf caní

A TikTok, s'han acumulat centenars de comentaris: molts defineixen el gos com a “millor surfista que molts humans”. Acompanyant les reaccions de sorpresa i tendresa, també han sorgit propostes per impulsar iniciatives locals. Alguns espectadors demanen classes de surf per a gossos a Bohol; altres suggereixen fer tallers per a turistes que visiten Alona Beach.

Alhora, hi ha missatges que recorden la importància del benestar animal: ús d'armilla salvavides, selecció d'onades suaus i supervisió constant. Tot apunta a una estratègia bàsica d'entrenadors: iniciar-lo en aigües manses, premiar el seu equilibri i reforçar la seguretat perquè el gos gaudeixi sense estrès.

Connexions amb campionats globals

Aquest cas filipí no és un cas aïllat. A la costa de Califòrnia, a Pacifica, se celebra des de 2016 el campionat mundial on han participat gossos de totes les races, des de terriers fins a pit. A Austràlia, l'esdeveniment de Noosa reuneix anualment nombrosos competidors canins, rebent cobertura. A més, cans amb renom com la golden retriever Ricochet – pionera del surf caní i protagonista en vídeos solidaris – han demostrat que surfejar pot anar acompanyat de beneficis terapèutics.

D'una banda, es reforça que l'instint natural de molts gossos per l'aigua pot transformar-se en una afició sana i entretinguda, sempre que se'n garanteixi la seguretat. De l'altra, planteja una oportunitat turística per a Bohol. El surf caní podria atreure visitants i fomentar noves activitats a l'aire lliure.