Un bòxer fuig d'una alpaca i se salva de miracle

Fa uns dies es va fer viral a les xarxes un vídeo que, a primera vista, sembla tret d'una comèdia d'embolics. Un bòxer anomenat Maggie surt corrents esverat en veure's cara a cara amb una alpaca que s'ha colat al seu terreny. Encara que al final el gosset surt il·lès «de miracle», l'impacte emocional —i visual— del moment no deixa indiferent ningú.

L'ensurt d'un corredor intrèpid

El succés va tenir lloc en una finca de Texas, on una alpaca escapista va aconseguir obrir-se pas fins al corral del gos. Segons ha difós el refugi “Ima Survivor Sanctuary” a Instagram, l'alpaca, anomenada Annie, es va llançar directament cap a Maggie, de raça bòxer, qui no va dubtar a sortir fugint al primer senyal d'amenaça. Les imatges mostren com l'animal de llana es converteix en el malson per un instant.

El propietari, alertat pels udols i l'enrenou, va arribar just a temps per evitar que la situació derivés en quelcom més greu. Fins i tot hi van participar altres animals del corral —entre ells un porc— que, segons relaten, van ajudar a distreure l'alpaca mentre el gos es refugiava.

| Twitter, XCatalunya

Per què una alpaca ataca un gos?

Les alpaques no són naturalment agressives amb els gossos, però sí que mostren comportaments protectors o territorials quan perceben intrusos a prop. En aquest cas, l'Annie podria haver interpretat la presència de Maggie com una amenaça per al seu espai.

La jerarquia de dominància en espècies de pastura com les alpaques pot fomentar un comportament imprevist quan altres animals s'acosten massa. La distància de seguretat és essencial per evitar que es generi estrès o conductes defensives.

Simpatia i anàlisi professional

A les xarxes socials el vídeo va provocar milers de reaccions. A Twitter diversos usuaris van comparar la situació amb «una persecució de sitcom», mentre que a Facebook alguns veterinaris van recordar la importància d'assegurar bé els corrals. Un expert en comportament animal a TikTok va comentar: “No va ser un atac, va ser una reacció instintiva de defensa territorial”.

A Instagram, el mateix compte del santuari que va compartir la història va destacar la bona salut emocional d'ambdós animals després de l'incident. Recalquen que la Maggie, tot i espantada, no va patir lesions; i l'Annie, després d'una estona de tensió, va tornar a la seva rutina habitual.

Altres episodis similars

Aquest tipus de trobades no són inèdites. Un altre cas, també a Texas, va mostrar una alpaca enfrontant-se a un gos que s'acostava massa al seu porquet amic. En aquell vídeo, l'alpaca va actuar protectora, no agressiva —una cosa molt semblant a l'episodi amb la Maggie, on la intenció no era ferir, sinó controlar l'espai.

Aquest incident recorda la importància de mantenir límits segurs entre espècies. Així com també, que no tots els comportaments sorprenents són producte d'agressivitat, sinó més aviat d'instints protectors.