El producte japonès que s'esgota a Bonpreu: 'Vinc a buscar...'

per Sergi Guillén

Bonpreu Esclat continua marcant la diferència amb la seva oferta de productes internacionals. Al vostre establiment d'Olot, els clients celebren amb entusiasme l'arribada d'un dels productes més esperats.

La notícia s'ha fet viral a les xarxes socials, on una usuària va compartir la seva emoció en declarar que arrasaria amb totes les existències. Però l'oferta de Bonpreu i Esclat no s'atura aquí, ja que ha apostat fort per una varietat de productes orientals que estan conquerint els consumidors.

'Shin Ramyun': El rei del ramen picant

El producte en qüestió és el 'Shin Ramyun'. Aquest ramen coreà és famós pel potent sabor picant i la textura única, convertint-se en un imprescindible per als qui gaudeixen de la cuina asiàtica.

El 'Shin Ramyun', produït per la marca Nongshim, s'ha guanyat un lloc destacat al cor dels amants del ramen. El caldo, elaborat amb una barreja d'espècies i herbes, ofereix un nivell de picant que encanta als més atrevits.

| Getty Images

A més, la seva versatilitat permet combinar-ho amb ingredients com verdures fresques, ou o carn, creant plats complets en qüestió de minuts. L'arribada d'aquest producte a Bonpreu demostra l'interès creixent per incloure aliments asiàtics d'alta qualitat als supermercats locals.

Molt més que ramen: Una varietat irresistible

Bonpreu no només sorprèn amb el 'Shin Ramyun', sinó també amb un assortiment de productes orientals per a tots els gustos. Entre ells, destaquen els fideus instantanis de marques com Yatekomo, Maggi i Kung Fu.

Aquests ofereixen sabors com pollastre, curri o vedella, perfectes per als que busquen un menjar ràpid i deliciós. A més, al seu catàleg també figuren opcions més elaborades, com ara rotllets primavera de Ta-Tung, ideals com a aperitiu o acompanyament.

No falten les salses, imprescindibles per als que volen experimentar a la cuina asiàtica. La salsa agredolça Yang Tse i la teriyaki de Blue Dragon són dues opcions populars que permeten donar un toc autèntic a qualsevol recepta. Els més curiosos també poden tastar snacks com el 'Bestial Snack', una combinació de sabors tradicionals amb un toc modern.

| BonpreuEsclat

Ofertes que conquisten: Segona unitat al 50 %

Bonpreu Esclat reforça el seu atractiu amb promocions irresistibles. En molts dels seus productes orientals, com ara fideus i rotllets, la segona unitat té un descompte del 50 %.

Això facilita als clients provar diverses opcions a un preu reduït, convertint la visita al supermercat en una experiència gastronòmica completa. Aquesta estratègia no només fidelitza els seus consumidors, sinó que també posiciona Bonpreu com un referent en productes internacionals.

Una experiència asiàtica a l'abast de tothom

La incorporació de productes asiàtics a Bonpreu reflecteix el seu compromís amb la diversitat culinària i la qualitat. No cal viatjar lluny per gaudir de sabors autèntics; ara són a l'abast de qualsevol llar.

La popularitat creixent del 'Shin Ramyun' i l'èxit d'altres productes orientals demostren que aquesta aposta ha estat tot un encert. Amb una oferta que combina preu, qualitat i varietat, Bonpreu es consolida com el supermercat preferit per als amants del menjar asiàtic.

Amb cada cop més opcions disponibles, Bonpreu Esclat convida els seus clients a explorar nous sabors, experimentar amb receptes diferents i gaudir de la rica cultura gastronòmica asiàtica. Què esperes per descobrir-ho?