3 receptes clàssiques per quedar bé amb els teus convidats el Dia de Nadal

S'hi acosten les festes nadalenques i amb elles els preparatius per a les esperades reunions familiars. En aquestes dates, els dinars i sopars juguen un paper fonamental, i són moments d'unió i celebració al voltant de la taula. Planificar el menú pot semblar una tasca complicada, però no sempre cal complicar-se per oferir plats deliciosos i tradicionals que encantin tots els comensals. Apostar per receptes clàssiques és una fórmula infal·lible per triomfar el Dia de Nadal.

Avui us proposem tres plats tradicionals que formen part de les taules nadalenques de moltes famílies i que, a més de ser fàcils de preparar, són ideals per gaudir en aquesta celebració tan especial.

Sopa de galets amb pilota, l'ànima del Nadal català

La sopa de galets és un clàssic imprescindible a les taules nadalenques de Catalunya. Aquest plat, reconfortant i ple de sabor, és l'inici perfecte per a qualsevol àpat de Nadal. La seva preparació comença amb un bon brou casolà elaborat amb carn de vedella, pollastre, porc, verdures com pastanagues, api i xirivia, i, si es vol, un os de pernil per potenciar el sabor. El brou ha de coure's a foc lent durant diverses hores per obtenir un sabor intens.

Mentrestant, es preparen les pilotes, una barreja de carn picada de porc i vedella, pa ratllat, ou, all i julivert, ben assaonada i modelada en petites boles. Els galets, aquestes característiques i grans peces de pasta, es couen directament al brou per impregnar-se del seu sabor. Al final, s'hi afegeixen les pilotes perquè es cuinin suaument. Aquest plat és especial perquè simbolitza la tradició i la cura a la cuina familiar.

| Google Imagenes

Xai rostit al forn, una aposta segura

El xai rostit és un dels plats estrella del Dia de Nadal a moltes parts d'Espanya. Aquest plat combina senzillesa amb un resultat espectacular. Per a la seva preparació, és fonamental triar una peça de xai de qualitat, com una cama o una espatlla. El xai s'assaona generosament amb sal, all, farigola i romaní, i es ruixa amb oli d'oliva.

La clau és enfornar-lo a temperatura baixa durant diverses hores, banyant-lo de tant en tant amb el seu propi suc o una mica de vi blanc. Això garanteix una carn sucosa i amb una pell daurada i cruixent. Servir-ho amb unes patates forneres o un puré de poma com a acompanyament el converteix en un plat irresistible. Aquest rostit és especial perquè representa la tradició i els sabors de sempre.

| Bon Viveur

Torró casolà de xocolata, el dolç perfecte

Encara que els torrons comercials són habituals, preparar-ne un de casolà pot ser una opció sorprenent i deliciosa. El torró de xocolata amb ametlles o arròs inflat és molt fàcil d'elaborar. Només cal fondre xocolata negra i amb llet al bany maria, barrejant-ho amb una mica de mantega de porc per aconseguir una textura suau.

Un cop fos, s'hi afegeixen ametlles torrades o arròs inflat i s'aboca la barreja en un motlle rectangular. Després, es refreda a la nevera durant diverses hores fins que solidifiqui. Aquest torró casolà és especial perquè combina un toc personal amb el sabor tradicional de Nadal.

Aquests tres plats clàssics no només són deliciosos, sinó que també evoquen records familiars i celebracions plenes de màgia. Amb aquestes receptes, el Dia de Nadal serà tot un èxit. Bones festes i bon profit!