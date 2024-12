Els clients del BBVA es freguen les mans amb la nova promoció de l'entitat bancària

El sector bancari sempre cerca formes innovadores de connectar amb els seus clients. Les promocions i programes especials són eines clau per enfortir la relació amb els usuaris i atreure nous perfils. Una iniciativa recent del BBVA ha cridat l'atenció i ha despertat l'interès dels seus clients pels beneficis econòmics i l'enfocament pràctic.

BBVA ha llançat una nova promoció amb el renovat 'Pla Amic', que ofereix recompenses econòmiques als que convidin amics o familiars a unir-se a l'entitat. Aquesta iniciativa premia tant els clients actuals com els nous, creant una relació beneficiosa per a ambdues parts.

Com funciona el 'Pla Amic'

El programa és senzill i atractiu. Per cada persona que un client convidi i obri un compte en línia, el BBVA atorga una bonificació. La recompensa augmenta segons el nombre d'amics que se sumin:

Pel primer amic, el client rep 50 euros i pel segon i tercer, 60 euros per cadascun. Des del quart fins al desè, 70 euros per cada invitació amb èxit. D'aquesta manera, és possible acumular fins a 660 euros en convidar deu persones. Aquest esquema fa que el programa sigui molt atractiu per als que busquen aprofitar els beneficis.

| BBVA, Syda Productions, XCatalunya

Incentius per als nous clients

Els nous clients també obtenen avantatges en unir-s'hi. A l'obrir un compte en línia amb un codi d'invitació i fer un pagament mínim de 50 euros amb targeta, reben 50 euros com a recompensa. Si a més a més domicilien una nòmina d'almenys 800 euros, obtenen 400 euros addicionals. En total, poden guanyar fins a 450 euros al complir aquestes condicions.

Participar és senzill

Per a participar-hi, el client ha de generar un codi d'invitació des de l'app o el web de BBVA. Aquest codi es comparteix amb amics o familiars interessats en obrir un compte. Els nous clients el fan servir per a registrar-s'hi i, en complir els requisits, tots dos reben les bonificacions corresponents. És una dinàmica fàcil d'entendre i d'executar.

| BBVA, XCatalunya

Condicions a complir

La promoció té regles clares. Els nous clients han de fer un pagament inicial de 50 euros amb la targeta de dèbit per rebre la primera recompensa. També cal domiciliar una nòmina per accedir al bonus addicional. Per altra banda, cada client pot convidar un màxim de deu persones, establint el límit de bonificacions en 660 euros.

Una estratègia per créixer

El BBVA aposta per la confiança dels clients amb aquesta promoció. L'objectiu és clar: augmentar la base d'usuaris a través de recomanacions personals. Aquest tipus de campanyes no només atrauen nous clients, sinó que també reforcen la relació amb els actuals, que veuen recompensada la seva fidelitat.

El 'Pla Amic' és una oportunitat interessant per als clients del BBVA. Premia la confiança i fomenta el creixement mitjançant una estratègia simple i efectiva. Amb recompenses tant per als que conviden com per als nous usuaris, el banc aconsegueix un equilibri perfecte entre incentivar i fidelitzar. Una promoció pensada per guanyar junts.