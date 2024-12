El producte suís gourmet amb segona unitat al 50% a Bonpreu i Esclat

Cada setmana Bonpreu i Esclat sorprenen amb noves ofertes i promocions irresistibles en productes d'alta qualitat. Aquest compromís amb els consumidors fa que sigui un dels supermercats preferits de Catalunya. Des d'aliments frescos fins a productes gurmet, sempre busquen adaptar-se a les necessitats dels clients.

En aquesta ocasió, presenten una oferta que encantarà els amants del formatge. Des d'avui i fins al 16 de desembre, el format de raclette suïssa Emmi estarà disponible amb un descompte del 50% a la segona unitat. Aquesta promoció permet gaudir d'un producte premium per un preu més accessible.

L'autèntica raclette suïssa a la taula

El formatge Raclette d'Emmi és conegut pel seu sabor pur i la seva autenticitat suïssa. Elaborat sense additius ni natamicina, ofereix una experiència culinària genuïna. Aquest formatge es distingeix per les seves dues variants: paprika (pebrot vermell) i peffer (pebre), ideals per als que busquen experimentar amb sabors diferents.

Amb un pes de 150 grams per envàs, la raclette és perfecta per compartir en sopars especials. La seva textura i sabor la converteixen en una opció ideal per fondre sobre patates, vegetals o pa. Aquest producte no només ressalta per la seva qualitat, sinó també per la seva versatilitat a la cuina.

| BonpreuEsclat

Una promoció que no pots deixar passar

L'oferta està disponible fins al 16 de desembre a tots els supermercats Bonpreu i Esclat. La primera unitat té un preu de 2,39€, mentre que la segona costa només 1,20€. Això vol dir que en adquirir dues unitats, cadascuna surt a tan sols 1,79 €, una oferta única que no pots desaprofitar.

Aquesta promoció és una oportunitat excel·lent per als que volen proveir-se d'aquest producte gurmet. Combinar les dues varietats disponibles permet crear plats diferents i sorprendre els convidats en sopars o dinars especials.

Com aprofitar el formatge raclette

La raclette és un formatge que convida a la creativitat culinària. Tradicionalment, se serveix fos al costat de patates bullides i confitats. No obstant això, també es pot utilitzar per gratinar verdures, acompanyar carns o preparar delicioses torrades.

Per a una experiència única, combina la raclette de paprika amb vegetals rostits per realçar el seu sabor especiat. La versió amb pebre és ideal per acompanyar carns o afegir un toc picant a les receptes.

No deixis escapar aquesta oportunitat única

Bonpreu i Esclat segueixen apostant per productes de qualitat amb ofertes irresistibles. La raclette suïssa d'Emmi és un exemple del seu compromís amb els clients. Aprofita aquesta promoció abans del 16 de desembre i porta el sabor de Suïssa a taula.

Amb descomptes com aquest, preparar plats gurmet mai no va ser tan fàcil ni tan assequible. Visita la teva botiga Bonpreu o Esclat més propera i gaudeix d'aquesta oferta exclusiva.