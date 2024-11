El lot estalvi de iogurts a Bonpreu i Esclat amb més del 40 % de descompte

A Bonpreu i Esclat arriba una oferta ideal per als amants de les postres lactis. Aquest lot estalvi inclou productes de marques reconegudes com Danone i es presenta amb un descompte superior al 40%. És l'oportunitat perfecta per omplir la nevera amb opcions saludables i delicioses.

Què inclou el lot?

El lot estalvi està compost per tres productes diferents, tots d'alta qualitat i molt populars entre les famílies. En primer lloc, trobem un pack de 4 Activia Natural de Danone, amb uns envasos de 120 grams cadascun, ideals per als esmorzars equilibrats o els berenars lleugers. Aquests iogurts destaquen per la seva aportació en probiòtics, que afavoreixen una bona digestió.

El segon producte és un deliciós pudding de xocolata YoPRO de Danone, unes postres làcties riques en proteïnes, amb 18 grams per ració. Aquest pudding de 180 grams és perfecte per a esportistes o per als que busquen una opció saciant i dolça sense remordiments.

Finalment, el lot inclou un pack de 6 Danonins de maduixa, cadascun de 50 grams. Aquest producte és molt popular entre els més petits pel sabor dolç i el format pràctic. A més, aporta calci i vitamines, essencials al creixement infantil.

Preu i descompte

El preu original del lot era de 5,25 euros, però ara es pot adquirir per només 2,99 euros. Això suposa un estalvi significatiu que supera el 40%. És un exemple clar de com Bonpreu i Esclat tenen cura de l'economia familiar sense comprometre la qualitat dels productes.

Termini de la promoció

Aquesta oferta estarà disponible per temps limitat, per la qual cosa es recomana aprofitar-la com més aviat millor. Bonpreu i Esclat són coneguts per les promocions puntuals, que solen durar només una o dues setmanes. Si no vols quedar-te sense aquest lot, acosta't a la teva botiga més propera o consulta'n la disponibilitat online.

Per què escollir aquest lot?

Aquest pack no només és econòmic, sinó també molt versàtil. Els iogurts Activia són ideals per incloure en esmorzars equilibrats o com a complement en receptes de smoothies. El pudding YoPRO és una excel·lent opció per gaudir d'unes postres sense renunciar a la ingesta de proteïnes.

Mentre que els Danoninos són perfectes per als més petits com a snack saludable en qualsevol moment del dia. A més, comprar productes en format lot no només ajuda a estalviar diners, sinó que també redueix els viatges al supermercat. És una solució pràctica i còmoda per a famílies amb necessitats variades.

Promoció sostenible

Bonpreu i Esclat continuen demostrant el compromís amb el client, oferint productes accessibles i de qualitat. A més, moltes de les seves promocions estan dissenyades per fomentar el consum responsable i donar suport a marques que tenen cura del medi ambient.

Així doncs, aquest lot d'estalvi és una opció perfecta per als que busquen varietat, sabor i qualitat al millor preu. Corre a la teva botiga Bonpreu o Esclat abans que la promoció acabi i gaudeix d'aquests deliciosos productes lactis a casa. No t'ho perdis!