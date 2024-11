Ni de Jaén ni de Rioja: El lot d'oli i vi en promoció a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat tornen a sorprendre amb una oferta que combina dos dels productes més apreciats de la gastronomia mediterrània. El nou lot estalvi inclou un oli d'oliva verge extra arbequina i tres vins blancs DO Penedès disponibles a un preu irresistible.

Una promoció irresistible

El preu del lot és de 29,95€, molt per sota del seu valor original de 51,96€. Aquest descompte representa una oportunitat única per als amants del bon menjar i beure. L'oferta està disponible a botigues Bonpreu i Esclat fins a esgotar existències, per la qual cosa es recomana aprofitar-la com més aviat millor.

Què inclou el lot?

El pack consta de dos productes d'alta qualitat. D'una banda, una ampolla de 2 litres d'oli d'oliva verge extra arbequina Germanor, conegut pel seu sabor suau i afruitat. Aquest oli, ideal tant per cuinar com per amanir, té un preu individual de 27,39€.

D'altra banda, s'hi inclouen tres ampolles de vi blanc Masia Freyé DO Penedès de 750 ml cadascuna. Aquests vins, elaborats en una de les zones vinícoles més prestigioses de Catalunya, destaquen per la frescor i la versatilitat. El preu conjunt seria de 24,57 €, però en aquest lot s'ofereix a un cost molt menor.

| BonpreuEsclat

Usos i beneficis de l'oli arbequina

L'oli d'oliva arbequina és una joia culinària per la textura lleugera i el sabor afruitat. És perfecte per preparar amanides, amanir plats de pasta o com a base per a salses.

A més, és ideal per a la salut, ja que és ric en antioxidants i greixos saludables. Incorporar-ho a la dieta diària pot ajudar a reduir el colesterol i protegir el cor.

El vi Masia Freyé: un imprescindible

El vi blanc Masia Freyé és un company perfecte per a qualsevol ocasió. El seu sabor fresc i afruitat combina bé amb peix, marisc i plats lleugers.

És ideal per a sopars en família, dinars amb amics o fins i tot per regalar en dates especials. A més, en ser un vi DO Penedès, garanteix una qualitat excel·lent, típica de les vinyes catalanes.

Una promoció limitada

Aquest lot estalvi no només destaca per la qualitat, sinó també per l'estalvi que representa per als clients. La promoció estarà disponible per temps limitat, de manera que no hi ha millor moment que ara per aconseguir-la.

La importància de triar productes locals

Promocions com aquesta destaquen el valor d'apostar per productes locals. Tant l'oli com el vi provenen de productors de confiança, cosa que assegura una qualitat superior. A més, donar suport a aquest tipus d'ofertes impulsa l'economia local i en fomenta la sostenibilitat.

Si busques un regal perfecte o simplement et vols donar un caprici, aquest lot és l'opció ideal. Assegureu-vos de visitar la vostra botiga Bonpreu o Esclat més propera abans que l'oferta acabi. No t'ho perdis!