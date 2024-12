Ni llenties, ni enciam: el millor per augmentar les defenses segons Boticaria García

Amb l'arribada de l'hivern, el cos necessita un reforç extra per fer front al fred i a les malalties típiques d'aquesta època, com ara refredats i grips.

Mantenir un sistema immunològic fort no sols depèn de les vacunes o d'abrigar-se bé, sinó també d'una alimentació adequada.

En aquest context, Boticaria García ha compartit les seves recomanacions sobre els millors aliments per enfortir les nostres defenses. I deixa clar que les opcions més efectives ens poden sorprendre.

Ni llenties, ni enciam

En la seva intervenció al programa "Y ahora Sonsoles", d'Antena 3, la divulgadora va explicar que el sistema immunològic funciona com un castell medieval. Les muralles representen les nostres primeres barreres de defensa, com la pell i les mucoses. Perquè aquestes siguin eficaces contra els patògens, necessiten mantenir-se forts, i és aquí on entra en joc l'alimentació.

| Canva Pro

García va destacar que, encara que aliments com les llenties i l'enciam són saludables, no són els més efectius per enfortir les nostres defenses durant l'hivern.

La importància de la vitamina C i els aliments estrella

Un dels pilars fonamentals per millorar el sistema immunològic és la vitamina C, que no només ajuda a reforçar les barreres físiques del cos. També té un paper clau en la producció de col·lagen, essencial per mantenir la integritat de la pell i les mucoses.

Però, quins són els aliments que més vitamina C aporten? Segons García, el pebrot, tant vermell com verd, lidera aquesta llista. Aquest supera fins i tot les taronges, que tradicionalment han estat considerades la font principal d'aquesta vitamina. Altres aliments destacats inclouen el kiwi, les maduixes, el meló, els tomàquets i el bròquil, tots ells aliats per mantenir les nostres defenses en plena forma.

| AESAN

A més, la vitamina C no només enforteix les barreres físiques, sinó que també millora la mobilitat dels fagòcits, cèl·lules encarregades d'eliminar els patògens que aconsegueixen travessar les nostres defenses inicials. Consumir una àmplia varietat de fruites i verdures amb alt contingut d'aquesta vitamina és, per tant, una estratègia essencial per preparar el cos davant de les amenaces de l'hivern.

Vitamina D, zinc i altres aliats immunològics

Un altre element fonamental per a un sistema immunològic eficient és la vitamina D. Tot i que la seva principal font és l'exposició solar, una mica complicat durant els mesos més freds, també es pot obtenir a través d'altres aliments. Peixos grassos (tonyina, salmó, verat i truita), fetge de vedella, formatge i rovells d'ou. Segons Boticaria García, aquesta vitamina actua com una "coordinadora" que organitza el treball de les cèl·lules immunitàries, garantint una resposta eficient davant d'infeccions.

El zinc també hi juga un paper destacat en aquest esquema. Aquest mineral, essencial per al funcionament correcte del sistema immunològic, es troba en aliments com ostres, carns vermelles, aus, mariscs i cereals fortificats. Incorporar aquestes opcions a la dieta és crucial per mantenir una defensa activa davant de virus i bacteris.

Hàbits més enllà de l'alimentació

García també va explicar que l'alimentació, encara que fonamental, no és l'únic factor determinant per enfortir les defenses. Dormir les hores necessàries, fer exercici físic moderat i mantenir el calendari de vacunació al dia són hàbits igualment importants per garantir un sistema immunològic robust.

En definitiva, preparar el cos per a l'hivern no requereix recórrer a suplements complexos ni a dietes restrictives.