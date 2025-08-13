Lidl sorprèn amb l'eina de luxe que conquereix els 'manetes': baratíssima

Aquesta setmana, Lidl torna a donar un cop sobre la taula en el seu catàleg d'eines. El supermercat sorprèn cada temporada amb productes per a la llar i el jardí. I ara ha posat a la venda una d'aquelles peces que qualsevol amant del bricolatge i la jardineria vol tenir sempre a mà.
Es tracta d'una eina dissenyada per a qui cuida plantes, arbustos i arbres, però també per a qui busca precisió i comoditat en cada tall. Un producte pensat per durar i que combina qualitat professional amb un preu que crida l'atenció.
L'eina de Lidl arrasa entre els 'manetes'
El llançament estrella de la setmana és la tisora de podar telescòpica Enclusa / Bypass, disponible ja a Lidl. Aquesta eina ofereix talls nets i precisos gràcies a la seva doble fulla, cosa que la fa perfecta per treballar amb branques i brots tendres.
La fulla de tall està fabricada en acer d'alta resistència i compta amb un recobriment antiadherent ILAG®. Això evita que la saba i altres restes vegetals s'hi adhereixin, mantenint el tall durant més temps. Aquest detall garanteix un rendiment durador i un menor desgast amb l'ús.
Un dels punts forts d'aquesta tisora de podar de Lidl és el seu sistema telescòpic amb cinc nivells d'ajust. Els seus braços extensibles permeten augmentar la força aplicada i arribar a zones més altes sense necessitat d'escales, cosa que facilita la feina i la fa més segura.
El tall és còmode fins i tot en sessions prolongades, ja que incorpora mànecs tous de confort ergonòmics i antilliscants. Aquests detalls eviten la fatiga a les mans i aporten un control total durant l'ús. Una cosa molt valorada pels 'manetes' i jardiners aficionats.
Seguretat i practicitat en una sola eina
La tisora de podar de Lidl inclou un tancament de seguretat que evita obertures accidentals, una característica fonamental per prevenir accidents quan no s'està utilitzant. A més, la seva construcció robusta i l'ús de materials de qualitat asseguren que serà una eina fiable durant moltes temporades.
Gràcies a la seva lleugeresa i a la possibilitat d'ajustar la longitud, és ideal tant per a feines lleugeres com per a podes més exigents. Això la converteix en una opció polivalent que s'adapta a diferents tasques al jardí o hort.
Una oportunitat per equipar el taller sense gastar de més
Amb aquesta tisora de podar telescòpica, Lidl demostra que és possible trobar eines de gran qualitat a preus assequibles. Tant si és per mantenir un petit jardí, podar tanques o donar forma a arbustos, aquesta tisora telescòpica és una aliada indispensable.
La seva capacitat de tall, l'ajust dels braços i l'agafada còmoda la converteixen en una compra que pot durar anys si es cuida correctament. Per als 'manetes' i amants de la jardineria a Espanya, aquest llançament de Lidl és una oportunitat difícil de deixar passar. Un producte que uneix practicitat, resistència i un preu que fa que esdevingui un imprescindible de la temporada.