Lidl continua creixent a Catalunya: descobreix la nova botiga

per Pol Nadal

Lidl obre aquest divendres la seva primera botiga a l'Ametlla de Mar, situada a la Carretera TV-3025, al costat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra del municipi, consolidant així el seu creixement a la província de Tarragona i a Catalunya. Amb una inversió de prop de cinc milions d'euros per a la seva construcció i equipament, la companyia referma el seu compromís amb el territori a través d'una infraestructura moderna, eficient i pensada per oferir la millor experiència de compra per al client.

Amb aquesta obertura, Lidl suma un equip total de 25 empleats, responent al compromís de la companyia per dinamitzar l'economia local i oferir oportunitats laborals estables i de qualitat, prioritzant la contractació de talent de l'entorn. A més, per a la construcció de la botiga, Lidl ha col·laborat amb proveïdors i empreses locals, com la constructora Viscola, fomentant així l'activitat empresarial de la zona.

| Lidl, Getty Images Signature, XCatalunya

Una botiga eficient pensada per a residents i visitants

L'Ametlla de Mar, reconeguda com un dels principals destins turístics del sud de Tarragona, representa una ubicació estratègica per a Lidl. La nova botiga respon a la creixent demanda de serveis de qualitat per part de residents i visitants, oferint una alternativa de compra moderna, accessible i orientada a les necessitats del consumidor actual.

L'establiment, que compta amb una àmplia sala de vendes de 1.228 m², disposa de passadissos espaiosos i un recorregut de compra optimitzat. A més, posa a disposició dels seus clients més de 90 places d'aparcament per facilitar la seva comoditat i accessibilitat.

Entre les mesures d'eficiència energètica de la nova botiga destaca la instal·lació de més de 530 m² de panells solars que permeten un autoconsum del 27% de l'energia total; il·luminació LED amb sistema intel·ligent DALI, que ajusta la intensitat de la llum automàticament; climatització eficient; control domòtic de consums, entre altres iniciatives.

L'establiment ofereix un assortiment divers que abasta des de productes frescos fins a articles de basar, passant per una alta varietat de marques pròpies, amb la millor relació qualitat-preu. A més, inclou un destacat catàleg de productes catalans reconeguts pels consumidors, com Llet Nostra, Arròs Nomen, Iogurts La Fageda i vi blanc Vinya del Mar, entre altres.

Amb motiu de la inauguració, la companyia llançarà una sèrie d'accions especials, incloent ofertes exclusives durant el mes d'abril, degustacions del seu variat assortiment de formatges a la botiga, i promocions a l'app Lidl Plus, on els clients podran obtenir productes gratis amb compres mínimes.

| Lidl, XCatalunya, Getty Images

Lidl aposta per créixer a Tarragona i Catalunya

En els últims cinc anys, Lidl ha obert quatre noves botigues a la província de Tarragona (a Valls, Torredembarra i dues a El Vendrell) i recentment un magatzem a Constantí. A més, l'activitat de Lidl a la província de Tarragona genera un impacte en el PIB de 183 milions d'euros (0,69% del total) i crea més de 3.552 llocs de treball anuals, entre directes, indirectes i induïts (0,95% del total), segons dades recents de PwC.

A nivell de Catalunya, la seva activitat genera un impacte en el PIB d'aproximadament 1.400 milions d'euros anuals (0,55% del total) i crea prop de 28.000 llocs de treball anuals al territori, entre directes, indirectes i induïts (0,75% del total), segons dades de la consultora independent PwC.

Amb més de 120 botigues a Catalunya, un centre logístic operatiu a Montcada i Reixach, un altre a Constantí i un que s'inaugurarà a Martorell en els pròxims