Lidl ja té el calçat que imita Salomon i necessitaràs aquesta tardor: menys de 12 euros

Amb la tardor a tocar, aquest és el moment ideal per renovar el calçat i preparar-nos per a les temperatures més fresques. Lidl ha sorprès els consumidors amb un llançament que no necessita grans campanyes ni etiquetes cridaneres. Un nou producte de qualitat s'ha colat ràpidament als passadissos de les seves botigues, prometent satisfer les necessitats de qui cerca comoditat i funcionalitat a baix preu.
A menys de 12 euros, el calçat de trekking per a home ha deixat clar que és una de les millors opcions per a aquesta tardor. La proposta de Lidl imita models més cars i coneguts al mercat, però amb un preu molt més assequible, cosa que el converteix en una alternativa molt atractiva per als consumidors.
Botes de trekking funcionals i assequibles
Aquest nou calçat de Lidl és ideal per a qui cerca botes de trekking impermeables i transpirables. Gràcies a la membrana TEX, el model és impermeable i tallavent, cosa que el fa perfecte per a les condicions canviants de la tardor. A més, inclou detalls reflectants de 3M Scotchlite, proporcionant més visibilitat durant activitats a l'aire lliure en condicions de poca llum.
Les botes compten amb una mitja sola amortidora d'EVA, que garanteix comoditat en caminar per terrenys difícils. També tenen una sola perfilada, dissenyada per proporcionar una excel·lent adherència i estabilitat. Amb una plantilla extraïble de disseny anatòmic i el sistema Air Stream, aquestes botes ofereixen una transpirabilitat superior, sent aptes per a caminades prolongades.
Comoditat i seguretat a cada pas
El disseny d'aquestes botes de trekking té en compte les necessitats de l'home modern. Els reforços al taló i a la puntera proporcionen més subjecció i protecció, cosa que millora la seguretat en caminar per terrenys irregulars. A més, el seu interior de tela assegura una temperatura agradable per als peus, permetent un ús còmode durant tot el dia.
Disponibles en talles del 37 al 46, les botes s'adapten a diferents necessitats. El model està disponible en dos colors: verd oliva i vermell, cosa que permet triar segons el gust personal. També inclou una llengüeta encoixinada i una vora còmoda, a més d'una llengüeta al taló per a un ajust més fàcil.
Lidl ha aconseguit una vegada més sorprendre els seus clients amb un producte funcional i assequible. Aquestes botes de trekking han estat dissenyades per a qui cerca qualitat sense gastar una fortuna i es presenten com l'opció perfecta per a aquesta tardor.