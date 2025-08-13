American Airlines confirma les males notícies: 800 vols als Estats Units

L'aeroport internacional O’Hare, a Chicago, és un dels centres neuràlgics de l'aviació estatunidenca. En plena temporada alta de viatges, qualsevol ajust en les seves operacions té repercussió nacional. Aquest agost, American Airlines ha pres una decisió que ha generat tant inquietud com curiositat entre viatgers i analistes del sector.
Durant les últimes setmanes, la companyia aèria ha confirmat la cancel·lació de més de 70 vols setmanals. Això equival a uns 800 vols i al voltant de 76.000 seients menys en circulació al llarg del mes. La retallada se centra especialment en rutes que parteixen des d’O’Hare, afectant tant vols domèstics com alguns destins internacionals.
Les raons d'aquesta reducció són diverses. D'una banda, hi ha una disputa legal per l'ús de portes d'embarcament a l'aeroport. Això ha limitat part de la capacitat operativa de la companyia.
També hi influeix la pressió econòmica per l'augment de costos. A més, la companyia aèria ha hagut d'ajustar rutes a causa d'una demanda de passatgers que comença a mostrar senyals de refredament en alguns trajectes.
American Airlines millora respecte al 2024
Tanmateix, la notícia no és tan negativa com podria semblar a primera vista. La companyia ha assenyalat que, malgrat aquests retalls, operarà un 16,5 % més de vols setmanals des d’O’Hare a l’agost de 2025 en comparació amb el mateix mes de 2024. Això es deu al fet que, tot i que algunes rutes específiques han estat suspeses o reduïdes, d'altres han rebut un reforç en freqüència. L'estratègia se centra a prioritzar connexions d'alta demanda i major rendibilitat.
Experts en transport aeri interpreten aquesta mesura com un ajust tàctic. “No és una simple retallada, és una reestructuració de l’oferta per optimitzar ingressos”, comenta un analista de la indústria. Per mantenir la seva competitivitat, American Airlines ha d’afrontar un entorn complicat.
Els preus del combustible continuen sent inestables. A més, la competència de companyies aèries de baix cost és forta i els hàbits de viatge han canviat després de la pandèmia.
American Airlines es reforça
Per als freqüents d’O’Hare, l’impacte real dependrà de la seva ruta habitual. Mentre alguns destins veuran menys opcions per volar, d’altres comptaran amb horaris més flexibles o més probabilitats d’aconseguir tarifes competitives. La companyia també ha reforçat canals digitals perquè els viatgers afectats puguin reprogramar els seus itineraris sense penalització en la majoria dels casos.
A l’agost, Chicago rep gran afluència de turistes i viatgers de negocis. La mesura d’American Airlines cerca un equilibri delicat: reduir operacions on la rendibilitat és baixa i reforçar la seva presència global per continuar creixent davant els seus rivals.
La disputa per les portes d’embarcament encara no té solució. A més, el mercat aeri canvia setmana a setmana. Per això, aquest mes serà una prova de foc per a l’estratègia de la companyia aèria en un dels seus hubs més importants.