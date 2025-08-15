Lidl ya tiene el calzado que imita a Salomon y necesitarás en otoño: menos de 12 euros

Con el otoño a la vuelta de la esquina, este es el momento ideal para renovar el calzado y prepararnos para las temperaturas más frescas. Lidl ha sorprendido a los consumidores con un lanzamiento que no necesita de grandes campañas ni etiquetas llamativas. Un nuevo producto de calidad se ha colado rápidamente en los pasillos de sus tiendas, prometiendo satisfacer las necesidades de quienes buscan comodidad y funcionalidad a bajo precio.

A menos de 12 euros, el calzado de trekking para hombre ha dejado claro que es una de las mejores opciones para este otoño. La propuesta de Lidl imita a modelos más caros y conocidos en el mercado, pero con un precio mucho más accesible. Lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva para los consumidores.

| Lidl, Montaje propio

Botas de trekking funcionales y asequibles

Este nuevo calzado de Lidl es ideal para quienes buscan botas de trekking impermeables y transpirables. Gracias a la membrana TEX, el modelo es impermeable y cortaviento, lo que lo hace perfecto para las condiciones cambiantes de otoño. Además, incluye detalles reflectantes de 3M Scotchlite, proporcionando mayor visibilidad durante actividades al aire libre en condiciones de poca luz.

Las botas cuentan con una entresuela amortiguadora de EVA, que garantiza comodidad al caminar por terrenos difíciles. También tienen una suela perfilada, diseñada para proporcionar un excelente agarre y estabilidad. Con una plantilla extraíble de diseño anatómico y el sistema Air Stream, estas botas ofrecen una transpirabilidad superior, siendo aptas para caminatas prolongadas.

| Lidl, Montaje propio

Comodidad y seguridad en cada paso

El diseño de estas botas de trekking tiene en cuenta las necesidades del hombre moderno. Los refuerzos en el talón y en la puntera proporcionan mayor sujeción y protección, lo que mejora la seguridad al caminar sobre terrenos irregulares. Además, su interior de tela asegura una temperatura agradable para los pies, permitiendo un uso cómodo durante todo el día.

Disponibles en tallas del 37 al 46, las botas se adaptan a diferentes necesidades. El modelo está disponible en dos colores: verde oliva y rojo, lo que permite elegir según el gusto personal. También incluye una lengüeta acolchada y un borde cómodo, además de una lengüeta en el talón para un ajuste más fácil.

| PixaBay, Lidl, Montaje propio

Lidl ha logrado una vez más sorprender a sus clientes con un producto funcional y accesible. Estas botas de trekking han sido diseñadas para quienes buscan calidad sin gastar una fortuna y se presentan como la opción perfecta para este otoño.