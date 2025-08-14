Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Un home sostenint un pot de perfum davant d'un edifici amb el rètol de Mercadona.
Mercadona sorprèn amb una aroma especial a l'alçada de les marques més conegudes | Mercadona, xcatalunya.cat, Getty Images de YakobchukOlena
Societat

Ni Dior ni Dolce & Gabbana: Mercadona té la fragància més exitosa, per menys de 8 euros

Aquest llançament de Mercadona està conquerint els consumidors amb un toc d’elegància i un preu insuperable

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Mercadona continua sorprenent els consumidors amb els seus llançaments que causen impacte. En aquesta ocasió, la cadena ha llançat un producte que ha aconseguit captar ràpidament l'atenció de tothom. Sense grans campanyes publicitàries ni etiquetes cridaneres, un nou article ha arribat per convertir-se en un imprescindible per a molts

La clau de l'èxit rau en la simplicitat de la proposta: qualitat, funcionalitat i preu assequible. En qüestió de dies, aquest producte ha aconseguit colar-se a les llars de milers de consumidors, que aprecien l'enfocament pràctic i el preu ajustat

Home amb ulleres de sol i camisa texana posant a l’aire lliure amb productes de cura personal per a home en primer pla
Mercadona ha portat un lot, la base del qual és una fragància de fusta | Mercadona, Getty Images, Montaje propio

Mercadona presenta: un lot complet amb fragància amaderada 

El producte que ha sorprès als passadissos de Mercadona és el lot Gesto, dissenyat per a l'home modern que busca una rutina de cura senzilla i completa. Aquest set inclou eau de toilette, gel de bany, aftershave i xampú, tots de 100 ml. Amb una fragància amaderada, oriental i especiada, és ideal per a qui busca una presència elegant però discreta

El lot complet té un preu de 7,50 euros, cosa que el converteix en una opció assequible davant d'altres alternatives del mercat. Cadascun dels productes té 100 ml, la mida perfecta per a una rutina diària o per portar al necesser de viatge. La seva presentació compacta i funcional en facilita l'emmagatzematge sense ocupar espai innecessari, i està dissenyat per simplificar la cura personal diària sense complicacions

Quatre productes de la línia Gesto per a la cura personal sobre un fons desenfocat d’una botiga
El lot de productes Gesto és ideal per a l’home que cerca una rutina simple, però que deixa empremta | Mercadona

La proposta assequible de Mercadona per simplificar la teva rutina

Gesto no només ofereix una fragància de qualitat, sinó que també facilita la rutina diària de cura personal. En incloure quatre productes clau en un sol paquet, Mercadona ha creat una alternativa pràctica i econòmica als sets de marques més costoses. El set es presenta com una solució completa per a qui busca funcionalitat i estil sense necessitat de barrejar aromes comprant productes per separat

A més, la fragància amaderada i especiada proporciona un toc distintiu sense ser aclaparadora, perfecta per a l'home que vol començar el dia amb presència. A un preu tan baix, aquest lot és ideal per a aquells que valoren la simplicitat i l'eficiència en els seus productes d'higiene i cura personal

Cartell publicitari en tons sèpia amb la imatge d’un home vestit amb jaqueta clara i la paraula GEST en lletres grans i blanques superposades.
Gesto és la fragància de Mercadona a un preu baix, però al nivell de les grans marques | Mercadona

Gesto ha demostrat que la qualitat no sempre ha d'anar de la mà amb preus alts. Aquest lot ha conquerit ràpidament els consumidors que busquen solucions pràctiques i eficaces. Mercadona ha creat una alternativa, sense perdre l'estil i la distinció que molts busquen en la seva rutina diària

➡️ Societat