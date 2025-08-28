Lidl anuncia una novetat important als catalans

Lidl continua consolidant la seva presència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb la inauguració, demà divendres 29 d'agost, de la seva primera botiga al nou barri de la Sagrera, concretament a la C/ Gran de la Sagrera 40.
Aquest nou punt de venda forma part de la seva estratègia d'expansió a la capital catalana i s'anticipa al desenvolupament urbanístic de la zona, que inclou la futura estació de l'AVE i la construcció de nous habitatges i que està cridat a convertir-se en un dels principals eixos de mobilitat i desenvolupament econòmic de Barcelona.
Per dur a terme aquesta obertura, Lidl ha destinat una inversió propera als 4 milions d'euros en la construcció i equipament de l'establiment. A més, en línia amb el seu compromís amb la generació de riquesa i ocupació local, la companyia ha creat 26 nous llocs de treball.
El nou supermercat Lidl obrirà de dilluns a dissabte en horari comercial de 9:00h a 21:30h durant els mesos d'estiu (de juny a setembre), i de 9:00h a 21:00h la resta de l'any. L'establiment compta amb més de 1.260 m² de superfície de vendes, on els productes frescos tenen un paper protagonista, complementats amb referències catalanes com embotits, així com cava, entre d'altres. A més, els clients hi trobaran un assortiment ampliat de plats preparats.
En el marc de l'aposta de Lidl per la sostenibilitat, el nou establiment incorpora estrictes mesures en aquest àmbit, com il·luminació LED, control domòtic de les instal·lacions, climatització d'alta eficiència energètica, sistemes de renovació d'aire, entre altres iniciatives.
Primera obertura al barri de la Sagrera
Amb aquesta inauguració, la companyia aposta clarament per un barri amb gran projecció de futur i consolida la seva presència a la capital catalana, apropant-se encara més als consumidors urbans i als seus nous hàbits de compra.
Al mateix temps, aquesta obertura reflecteix l'impuls de Lidl per continuar invertint i creixent a Catalunya, una de les zones clau per al seu negoci en l'àmbit estatal, on combina la seva estratègia d'expansió comercial amb grans inversions logístiques. Tot plegat confirma el compromís de Lidl amb el desenvolupament econòmic, l'ocupació estable i la sostenibilitat al territori.
Després de l'obertura a l'abril de la seva primera botiga a l’Ametlla de Mar, Lidl continua la seva expansió a Catalunya amb la posada en marxa d'aquesta nova botiga a la Sagrera (Barcelona) i preveu una nova obertura a l’Hospitalet de Llobregat durant el segon semestre de l'any. A més, reobrirà pròximament els establiments de Vic i Manresa després d'haver estat modernitzats i ampliats per oferir una millor experiència als clients.
Aposta per Barcelona i Catalunya
La cadena segueix contribuint al desenvolupament econòmic de la província de Barcelona, on ja compta amb un total de 81 botigues, 15 de les quals obertes en els darrers cinc anys.
En total, Lidl disposa de prop de 130 establiments a Catalunya i dues plataformes logístiques a Montcada i Reixac (Barcelona) —on també es troba la seva seu en l'àmbit estatal— i Constantí (Tarragona), que aviat es complementaran amb la nova infraestructura de Martorell. En conjunt, aquestes instal·lacions permeten a Lidl garantir una distribució eficient i més sostenible, alhora que donen suport a l'expansió de la seva xarxa de punts de venda a tot el territori.
A més, Lidl genera a Catalunya més de 3.900 llocs de treball directes i promou milers de llocs addicionals a través de la seva cadena de valor i proveïdors locals. Segons dades de PwC, l'activitat de la companyia al territori contribueix amb prop de 1.400 milions d'euros anuals al PIB català i afavoreix la creació de més de 28.000 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts.
Aquest impacte econòmic i laboral s'acompanya d'una ferma aposta per la compra de producte de proximitat, col·laborant amb proveïdors catalans en categories com fruita i verdura, embotits, vins i caves, i exportant bona part d'aquests productes a altres mercats.
Amb tot això, Lidl no només reforça la seva presència comercial, sinó que contribueix de manera significativa al teixit empresarial, agrícola i industrial de Catalunya, consolidant-se com un soci estratègic per al creixement del territori.