Arrossos a Lloret de Mar per menys de 15 €: 3 llocs ideals

La brisa entra des de la Platja de Lloret i fa olor de sofregit amb fumet. El so de l’onada acompanya calders que surten a ritme constant mentre la tarda es daura sobre Sa Caleta. Lloret suma platja i modernisme —Església de Sant Romà i Jardins de Santa Clotilde— amb una taula marinera cada cop més afinada.
Un lloc fantàstic i al qual tothom vol anar quan té una estona lliure. Arribar-hi és senzill: busos directes des de Barcelona Nord connecten amb l’Estació d’Autobusos de Lloret en aproximadament 1 hora.
En aquest context, tres adreces permeten gaudir d’arrossos sense desajustar la butxaca. La primera, un clàssic local amb carta honesta. La segona, un mirador sobre la Mediterrània que els dijous es rendeix al gra. Finalment, una alternativa d’“arròs” diferent i molt econòmica, ideal per a famílies.
Preus verificats, racions i millors hores
Nou Cantaulina (Avinguda de les Alegries, 87) ofereix opcions clares sota el llindar. Arròs amb verdures 12,90 € p. p. i arròs negre 14,90 € p. p. Horari de dilluns i dimarts 07:00–17:00, dimecres tancat, dijous a diumenge 07:00–17:00.
Des de l’Estació d’Autobusos s’hi arriba caminant en uns 15–20 minuts per la mateixa Avinguda de les Alegries. Convé reservar en temporada alta al migdia.
Àtics Restaurant (C/ Josep Tarradellas, 1) mira a la badia des de Punta Marinera, de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 23:00. Els dijous inclou paella marinera en la seva proposta, han arribat a oferir menú del dia per 14,90 €, una gran oportunitat. És a un passeig del centre; pregunta per la terrassa amb vista directa a la Platja de Lloret.
Per a una opció diferent, el Palau d'Orient (Avinguda Vila de Blanes, 161–169) serveix diversos arrossos fregits entre 3,85 € i 4,95 €. És cuina xinesa, perfecta si viatges amb nens o necessites alguna cosa ràpida.
Obre cada dia 12:00–16:30 i 19:30–00:00; tenen per emportar i repartiment. Des de l’estació de Lloret són uns 10–12 minuts a peu per Av. Vila de Blanes.
Barris i combinacions que condeixen
Si tries Àtics, baixa al Camí de Ronda per Punta Marinera i acosta’t a Fenals per a un bany matiner. La llum de primera hora redueix l’afluència i reserva ombra a la pineda.
Qui mengi a la zona d’Av. Vila de Blanes pot combinar l’arròs econòmic del Palau d'Orient amb una visita al Museu del Mar i el passeig marítim. Després, gelat al tram per als vianants i foto final amb la silueta del “castell” sobre Sa Caleta.
Temporades i calendari de l’arròs a Lloret
La millor època per a una estada gastronòmica sense massificació passa per maig–juny i setembre. Entre setmana al migdia els preus són més estables, les cuines treballen amb més calma i els brous surten al seu punt. Si arribes des de Barcelona, prioritza el bus directe de Moventis a primera hora; et planta a Lloret abans de les 13:00. Calcula anar-hi al matí i tornar després de la sobretaula, evitant la sortida de platja.