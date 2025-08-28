Adeu cafeteries: a Mercadona ja pots trobar el producte que ha enamorat tothom

El consum de cafè forma part de la rutina de milions de persones a Espanya. És la beguda que acompanya els primers minuts del dia i la que marca les pauses a la feina. La seva versatilitat ha fet que s'hagi convertit en un imprescindible per a consumidors de totes les edats.
En aquesta realitat, Mercadona ha apostat per innovar en els seus lineals de cafè. S'ha situat al capdavant dels supermercats, oferint opcions pràctiques i de qualitat en cafè. El que permet gaudir del sabor d'un bon cafè sense necessitat d'anar a una cafeteria.
Un cafè cremós que conquereix els consumidors
D'entre les seves propostes, destaca el Cafè Espresso Creme, un cafè soluble pensat per a qui busca un sabor intens i amb cos. Es comercialitza en envasos de 80 grams i està dissenyat per preparar-se en segons. N'hi ha prou amb afegir una o dues culleradetes en una tassa, abocar-hi aigua o llet calenta i remenar.
La seva textura cremosa el diferencia d'altres cafès solubles del mercat. Els consumidors valoren que es pugui gaudir en qualsevol moment, sigui a casa, a l'oficina o durant una pausa ràpida. A més, l'envàs inclou un sistema d'obrefàcil especial que evita complicacions i assegura una experiència còmoda des de la primera obertura.
Innovació premiada en gran consum
L'obrefàcil incorporat a l'Espresso Creme i a la gamma Classic de Mercadona va ser reconegut el 2022 amb el Premi a la Innovació de Producte de l'Institut Cerdà. Aquest reconeixement reforça l'aposta de la cadena per facilitar la vida dels consumidors amb solucions senzilles i eficaces.
La innovació no es limita al disseny de l'envàs. Mercadona ha construït un catàleg ampli de cafès solubles per adaptar-se a diferents preferències. Entre ells, el Cafè Classic, disponible en format amb cafeïna o descafeïnat, i les versions de capuccino, tant clàssic com amb caramel.
El cafè que marca tendència a Mercadona
El Cafè Espresso Creme ha aconseguit destacar en un mercat cada cop més competitiu. La seva combinació de sabor, practicitat i preu de només 2,90 euros el converteixen en una opció atractiva davant d'altres cafès de més cost.
El cafè soluble ja no es veu només com una alternativa ràpida, sinó com una elecció de qualitat. En un entorn on els consumidors valoren tant l'estalvi de temps com el gaudi de petits plaers, aquest cafè representa l'equilibri perfecte.
Mercadona, amb aquest cafè, manté la seva posició com a referent en novetats de supermercat. Mercadona, també, demostra que el cafè pot ser tan especial a casa com en qualsevol cafeteria.