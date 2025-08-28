Lidl anuncia una importante novedad a los catalanes

Lidl continúa consolidando su presencia en el Área Metropolitana de Barcelona con la inauguración, mañana viernes 29 de agosto, de su primera tienda en el nuevo barrio de La Sagrera, concretamente en la C/ Gran de la Sagrera 40.

Este nuevo punto de venta forma parte de su estrategia de expansión en la capital catalana y se anticipa al desarrollo urbanístico de la zona, que incluye la futura estación del AVE y la construcción de nuevas viviendas y que está llamado a convertirse en uno de los principales ejes de movilidad y desarrollo económico de Barcelona.

Para llevar a cabo esta apertura, Lidl ha destinado una inversión cercana a los 4 millones de euros en la construcción y equipamiento del establecimiento. Además, en línea con su compromiso con la generación de riqueza y empleo local, la compañía ha creado 26 nuevos puestos de trabajo.

El nuevo supermercado Lidl abrirá de lunes a sábado en horario comercial de 9:00h a 21:30h durante los meses de verano (de junio a septiembre), y de 9:00h a 21:00h el resto del año. El establecimiento cuenta con más de 1.260 m² de superficie de ventas, donde los productos frescos tienen un papel protagonista, complementados con referencias catalanas como embutidos, así como cava, entre otros. Además, los clientes encontrarán un surtido ampliado de platos preparados.

En el marco de la apuesta de Lidl por la sostenibilidad, el nuevo establecimiento incorpora estrictas medidas en este ámbito, como iluminación LED, control domótico de las instalaciones, climatización de alta eficiencia energética, sistemas de renovación de aire, entre otras iniciativas.

Primera apertura en el barrio de La Sagrera

Con esta inauguración, la compañía apuesta claramente por un barrio con gran proyección de futuro y consolida su presencia en la capital catalana, acercándose aún más a los consumidores urbanos y a sus nuevos hábitos de compra.

Al mismo tiempo, esta apertura refleja el impulso de Lidl por seguir invirtiendo y creciendo en Cataluña, una de las zonas clave para su negocio a nivel estatal, donde combina su estrategia de expansión comercial con grandes inversiones logísticas. Todo ello confirma el compromiso de Lidl con el desarrollo económico, el empleo estable y la sostenibilidad en el territorio.

Tras la apertura en abril de su primera tienda en L’Ametlla de Mar, Lidl continúa su expansión en Catalunya con la puesta en marcha de esta nueva tienda en La Sagrera (Barcelona) y prevé una nueva apertura en L’Hospitalet de Llobregat durante el segundo semestre del año. Además, reabrirá próximamente los establecimientos de Vic y Manresa tras haber sido modernizados y ampliados para ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

Apuesta por Barcelona y Catalunya

La cadena sigue contribuyendo al desarrollo económico de la provincia de Barcelona, donde ya cuenta con un total de 81 tiendas, 15 de ellas abiertas en los últimos cinco años.

En total, Lidl dispone de cerca de 130 establecimientos en Cataluña y dos plataformas logísticas en Montcada i Reixac (Barcelona) —donde también se encuentra su sede a nivel estatal— y Constantí (Tarragona), que pronto se complementarán con la nueva infraestructura de Martorell. En conjunto, estas instalaciones permiten a Lidl garantizar una distribución eficiente y más sostenible, al tiempo que respaldan la expansión de su red de puntos de venta en todo el territorio.

Además, Lidl genera en Catalunya más de 3.900 empleos directos y promueve miles de puestos adicionales a través de su cadena de valor y proveedores locales. Según datos de PwC, la actividad de la compañía en el territorio contribuye con cerca de 1.400 millones de euros anuales al PIB catalán y favorece la creación de más de 28.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos.

Este impacto económico y laboral se acompaña de una firme apuesta por la compra de producto de proximidad, colaborando con proveedores catalanes en categorías como fruta y verdura, embutidos, vinos y cavas, y exportando buena parte de estos productos a otros mercados.

Con todo ello, Lidl no solo refuerza su presencia comercial, sino que contribuye de manera significativa al tejido empresarial, agrícola e industrial de Cataluña, consolidándose como un socio estratégico para el crecimiento del territorio.