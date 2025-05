Èxit de Bonpreu davant de Lidl

Alguna cosa està passant en el panorama dels supermercats a Espanya. Mentre Mercadona i Carrefour segueixen dominant els titulars i els passadissos de la majoria de llars, un actor silenciós, amb arrels fermes a Catalunya, ha començat a escalar posicions amb pas ferm i decidit.

Bonpreu ha sorprès fins i tot els analistes més veterans. Sense campanyes massives ni estratègies agressives, ha aconseguit posicionar-se com una de les cadenes amb més creixement del país. La seva fórmula sembla simple: proximitat, producte fresc, atenció propera… però els seus efectes estan sent demolidors en el mapa de la distribució.

Un ascens que ja no es pot ignorar

2025 ha arrencat amb xifres que sacsegen els gegants. Les vuit primeres setmanes de l'any mostren un canvi significatiu en les quotes de mercat d'alguns actors clau, i entre ells destaca una marca que semblava condemnada a ser regional… i ha demostrat tot el contrari.

| Bonpreu

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ja va avisar al gener: Bonpreu va obtenir una puntuació de 80 sobre 100, col·locant-se entre els supermercats millor valorats pels mateixos consumidors. Un senyal clar que alguna cosa estava canviant en la ment del comprador mitjà.

Segons estudis de consultores especialitzades, el model Bonpreu es consolida amb valors com la proximitat, el producte local, l'estabilitat en preus i una atenció personalitzada que altres cadenes han descuidat. I aquests pilars estan atraient cada vegada més cistelles de la compra.

| BonpreuEsclat, XCatalunya

A més, els analistes destaquen la capacitat del grup per adaptar-se als hàbits de consum més recents, apostant per digitalització progressiva sense abandonar el tradicional. En ple auge del delivery i les apps, Bonpreu segueix generant 175.000 compres diàries… moltes d'elles, físiques.

El secret està en la cistella… i en la butxaca

Però el més cridaner està en l'anàlisi del tiquet mitjà i la cistella de productes. Lluny del que molts pensen, Bonpreu no és una cadena exclusivament barata: la seva fortalesa està en l'equilibri entre qualitat i preu, una cosa que han entès milions de consumidors a Catalunya.

En les cistelles de Bonpreu dominen les verdures i hortalisses, amb un impressionant 34,3% de presència, seguides per fruites (24,8%) i productes de fleca (18,8%). Això reflecteix no només hàbits de consum saludable, sinó la preferència per producte fresc i de temporada.

A més, la despesa mitjana per compra a Bonpreu és de 29 euros, una xifra que ja ha superat a Lidl (amb 27,8 euros) i que comença a acostar-se als colossos del sector. Mercadona manté un tiquet mitjà de 30 euros, i Carrefour encapçala amb 36,3 euros, però la bretxa s'estreny.

Bonpreu ha entrat ja en el Top 3 de quota de mercat a Catalunya, amb un 14,2% en la seva zona d'influència. Això significa que competeix directament amb Mercadona i Carrefour en el seu propi terreny, una cosa impensable fa només tres anys.

La dada que ho canvia tot: Bonpreu lidera la penetració a Catalunya

Poques cadenes poden presumir de tenir una penetració tan absoluta com Bonpreu en el seu territori. A Catalunya, 2 de cada 3 consumidors han comprat almenys una vegada en les seves botigues en l'últim any. Això es tradueix en un 68% de penetració anual, la més alta del mercat regional.

Però hi ha un detall encara més sorprenent. A nivell nacional, encara que Bonpreu només té un 2,5% de quota de mercat, el seu impacte local i el seu ritme de creixement l'estan empenyent cap a un nou escenari. De fet, ha crescut un +1,5% en valor i +1% en volum només en 2024.

La dada més demolidora, però, és aquesta: Bonpreu ha destronat a Lidl com el tercer supermercat amb més valor en la seva cistella mitjana i s'ha posicionat com l'amenaça directa més sòlida per a Mercadona i Carrefour. Silenciosament, Bonpreu ja no és un actor secundari. És la sorpresa més seriosa del retail espanyol en 2025.