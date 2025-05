Ni Lamine Yamal ni Raphinha: Un gosset vol la Pilota d'Or

Les xarxes socials ho han tornat a fer: convertir un protagonista completament inesperat en el centre de totes les mirades. Aquesta vegada no es tracta de Lamine Yamal ni de Raphinha, ni tan sols d’un futbolista professional. El nou fenomen viral és… un gos.

Sí, has llegit bé. Un gos marró clar, simpàtic, enèrgic i, sobretot, amb un control de la pilota que ja voldrien molts jugadors d’elit. El vídeo de la seva gesta ha corregut com la pólvora per internet, generant milers de reaccions i comentaris de sorpresa i tendresa.

Una escena màgica al mig del bosc

L’escenari no pot ser més cinematogràfic: un espai natural envoltat d’arbres, amb una catifa de gespa verda, sense presència humana ni distraccions. Només la càmera, el silenci del bosc i ell: un gos amb un frisbee a la boca. El vídeo no ha trigat a fer-se viral a les xarxes.

| XCatalunya, Perro

Des del primer moment, l’animal s’aproxima amb pas ferm, però el que crida l’atenció no és la seva actitud simpàtica ni la seva mirada curiosa, sinó el que fa amb la pilota. Perquè sí, la controla com si fes anys que s’entrena a La Masia.

Un domini digne de qualsevol acadèmia de futbol

El gosset s’acosta sense deixar anar el frisbee, el manté perfectament subjectat a la boca, però no deixa d’avançar amb la pilota entre les potes davanteres. No la colpeja sense rumb, la guia, l’acarona amb subtilesa, com si sabés perfectament cap a on la vol portar.

| XCatalunya, @twitter

Alguns comparen els seus moviments amb els de Ronaldinho en els seus millors temps. D’altres hi veuen un toc d’Iniesta en el seu estil. Sigui com sigui, el control de pilota és net, suau, calculat. Fins i tot fa petits tocs, amb el cos lleugerament inclinat, com si es tractés d’una jugada assajada.

El públic esclata en elogis

A Twitter, Instagram i TikTok, el vídeo no ha trigat a generar una onada de reaccions. Des de comptes de futbol fins a pàgines d’humor, tothom ha volgut compartir aquest moment màgic. “Doneu-li la Pilota d’Or ja”, escrivia un usuari. “Aquest gos té més visió que mig PSG”, bromejava un altre.

També han sorgit memes amb la seva foto al costat de Messi, amb muntatges del Camp Nou ple de fans ovacionant-lo. Fins i tot algun compte paròdia l’ha inclòs en una suposada llista de convocats per al proper Mundial de Clubs. El fenomen ha traspassat fronteres.

Més que un truc: una passió canina per la pilota

El que fa especial aquest moment no és només la tècnica de l’animal, sinó la seva actitud. No sembla actuar com a part d’un joc assajat, ni està responent a una ordre. El que es veu a la pantalla és pura espontaneïtat: un gos que juga amb alegria, amb instint i amb talent.

No hi ha entrenadors, no hi ha crits, no hi ha premis al final. Només la passió per córrer darrere la pilota, tocar-la amb cura i gaudir del trajecte. Aquesta autenticitat ha estat clau perquè el vídeo connecti amb tantes persones.

La gran revelació final: la Pilota d’Or canina

Però el millor arriba al final del vídeo. Just quan el gos s’aproxima a la càmera, s’atura i aixeca la mirada. Amb el frisbee encara a la boca, deixa que la pilota rodi suaument fins a les seves potes. La mira, la controla i la deixa just al centre del pla, com si estigués dient: “ja està, això és el meu”.

En aquell moment, tothom ho té clar: la Pilota d’Or, aquest any, no és per a Lamine Yamal ni per a Raphinha… sinó per a aquest gosset que, sense entrenadors ni estadis, ha conquerit el cor del planeta futbol.