La promoció de BBVA amb Bizum: Molts diners en joc

BBVA ha llançat una campanya que ha cridat l'atenció de milers d'usuaris a tot Espanya. Si fas servir Bizum, estàs a punt de conèixer una oportunitat que et pot reportar un premi directe sense que hagis de fer gairebé res d'extraordinari. Només necessites continuar utilitzant el que ja utilitzes.

L'entitat financera vol premiar la fidelitat dels seus clients i fomentar l'ús dels pagaments instantanis. Per això ha ideat una promoció especial pensada exclusivament per a qui es relaciona diàriament amb Bizum des de l'app del banc. Però compte: el termini està a punt de finalitzar.

Una campanya limitada que premia l'ús de Bizum

Des de fa algunes setmanes, BBVA recorda als seus usuaris que encara poden participar en un sorteig que repartirà 15.000 euros en total. L'incentiu és clar: si fas Bizums o utilitzes l'app de BBVA, pots aconseguir participacions per guanyar fins a 250 euros sense més esforç.

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

El millor de tot és que participar és fàcil. No hi ha lletra petita amagada ni requisits estranys. Simplement, per fer un Bizum ja aconsegueixes participacions. I si a més entres cada dia a l'aplicació, augmentes les teves possibilitats de manera automàtica. El primer pas és accedir a l'app de BBVA i registrar-se a la promoció.

Un cop fet això, cada accés diari a l'app compta com una participació. I cada vegada que enviïs diners per Bizum, s'hi sumen cinc participacions més. A més, si fas compres en línia i les pagues amb Bizum, també obtindràs cinc participacions per cada compra.

| XCatalunya, BBVA

Premis mensuals i moltes possibilitats

La promoció està dividida en dos sortejos. A l'abril ja es van repartir 30 premis de 250 euros cadascun. I aquest mes de maig es repetirà exactament la mateixa dinàmica: altres 30 usuaris seran premiats per simplement utilitzar el servei.

És important tenir en compte que el sorteig acaba el 31 de maig. Per això, BBVA està insistint en aquesta “última trucada” perquè cap client que utilitzi Bizum es quedi fora. És una manera d'agrair la seva confiança mentre s'impulsa la digitalització dels serveis bancaris.

BBVA aposta fort per Bizum

Per al banc, Bizum s'ha convertit en una eina estratègica. No només permet enviar i rebre diners en qüestió de segons, sinó que ofereix seguretat, eficiència i comoditat, tant per a pagaments entre particulars com per a transaccions en línia en comerços.

A diferència d'altres promocions bancàries, aquesta iniciativa de BBVA no exigeix compres mínimes ni dipòsits extra. Només valora l'ús quotidià del sistema Bizum i la interacció de l'usuari amb la seva app bancària. És a dir, premia el que ja fas. Molts clients ja s'hi han apuntat i estan acumulant participacions cada dia.

La sorpresa final: el premi és real, i tu podries guanyar-lo

El més important de tot això és que BBVA sortejarà un total de 60 premis de 250 euros entre abril i maig. Si utilitzes Bizum des de la seva aplicació i participes abans del 31 de maig, pots ser un dels guanyadors. No necessites res més. Només el teu mòbil, les teves transferències habituals… i una mica de sort.