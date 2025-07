L'advocada Meritxell Gabarró t'explica com arreglar l'herència abans de les vacances

En plena temporada d'estiu, quan els aeroports s'omplen de maletes i les xarxes socials s'inunden de fotos des de destinacions exòtiques, hi ha una preocupació que, tot i que no es veu a Instagram, aflora cada any per aquestes dates: ho tenim tot en ordre si passa alguna cosa inesperada? El costum d'organitzar els assumptes familiars abans de marxar de vacances va en augment i, sorprenentment, són molts els que acudeixen al notari just abans d'enlairar-se amb l'avió. Però a què es deu aquesta tendència i què aconsellen els experts?

L'augment dels testaments abans de l'estiu

L'advocada Meritxell Gabarró, tota una referència en el món de les herències a Catalunya, ha posat sobre la taula una realitat poc comentada però cada cop més comuna. Segons explica, l'arribada de les vacances és sinònim de corredisses d'última hora, però no només per preparar maletes, sinó també per deixar el testament a punt “per si de cas”. I és que l'estiu convida a viatjar més lluny, a viure noves experiències, però també desperta certa inquietud davant el que pugui passar lluny de casa.

Gabarró ho confirma: molts dels seus clients sol·liciten cita just abans de les vacances, en part per aquest instint de “deixar les coses arreglades” abans de desconnectar del tot. Ella mateixa confessa que, amb només 27 anys, va preparar el seu propi testament abans d'embarcar-se en un viatge a l'Índia. No es tractava d'un gest dramàtic, sinó d'una decisió pràctica: millor tenir els papers en regla i gaudir del viatge sense preocupacions. Un sentiment compartit per molts, que prefereixen prevenir abans que lamentar.

| TV3, derirus

En les seves intervencions recents, l'advocada insisteix que la majoria dels qui acudeixen al seu despatx en aquestes dates no ho fan per por, sinó per responsabilitat. No falta qui busca una primera reunió mesos abans, però la urgència sempre arriba just abans del viatge. “Tots correm al final”, bromeja Gabarró, qui recomana encoratjadament no deixar-ho per a l'últim minut.

Les claus legals per no deixar caps per lligar

Però, què passa si algú mor sense haver deixat testament? Gabarró ho explica de manera clara: si no s'ha fet testament, l'herència es reparteix segons marca la llei. Primer els fills, després la parella o cònjuge, després els pares, i només si no n'hi ha cap d'aquests, els germans o avis. En aquest punt, l'advocada subratlla una qüestió clau: el parentiu consanguini. En cas de famílies reconstituïdes o amb vincles no biològics, la llei no reconeix drets als fills que no siguin biològics llevat que el testament els inclogui expressament.

Per això, recalca la importància de deixar-ho tot lligat, especialment en famílies modernes on les relacions poden ser complexes. “Si no et sembla bé el que diu la llei, fes testament abans de marxar de vacances”, recomana l'experta, recordant que l'herència intestada pot causar més d'un disgust quan les relacions familiars no són senzilles.

| 3Cat

Declaracions, reaccions i l'auge de la prevenció

La tendència no passa desapercebuda a les xarxes socials, on cada cop són més les persones que comparteixen la seva experiència preparant el testament abans d'unes vacances importants. Programes com “La Selva” de 3Cat han donat veu a experts com Gabarró per conscienciar sobre la importància d'anticipar-se, i les reaccions no s'han fet esperar: des de missatges d'agraïment fins a anècdotes de qui ho va deixar tot per a l'última hora i gairebé no arriba al notari.

Gabarró, amb el seu estil directe i proper, reconeix que parlar de testaments encara és tabú per a molts, però insisteix en la necessitat de normalitzar-ho. “A tots ens pot passar alguna cosa, tant si viatgem lluny com si creuem la Diagonal”, comenta amb humor, convidant a perdre la por a la gestió patrimonial.

La realitat és que l'estiu és, cada cop més, la “temporada alta” no només per al turisme, sinó també per als despatxos d'advocats especialitzats en herències. I és que, com apunta l'experta, deixar-ho tot a punt permet gaudir de les vacances amb la tranquil·litat de saber que, passi el que passi, tot està en ordre.

Un gest de responsabilitat per a unes vacances sense ensurts

Per tant, la figura del testament deixa de ser un tràmit reservat a la gent gran i es converteix en una eina útil per a qualsevol que vulgui viatjar tranquil. L'auge dels testaments abans de l'estiu és reflex d'una societat cada cop més conscient de la importància d'anticipar-se, evitar conflictes i deixar un llegat clar als seus. Si tens previst un gran viatge, la recomanació de Meritxell Gabarró és clara: “Millor fer-ho avui i gaudir de l'estiu amb la consciència tranquil·la”. Serà aquest estiu l'any en què tu també decideixis arreglar-ho tot abans de volar?