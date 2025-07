Banco Santander i dues altres entitats, les primeres a pagar l'atur al juliol de 2025

per Joan Grimal

Amb l'inici del mes de juliol, la incertesa torna a instal·lar-se a les llars de milers de persones aturades a Espanya. Per a moltes d'elles, l'ingrés de la prestació per desocupació representa la seva única font d'ingressos. Encara que el SEPE fa l'ordre de pagament entre els dies 10 i 15, la data exacta en què els diners arriben a la butxaca del ciutadà depèn del banc on tingui domiciliada l'ajuda.

Des de fa anys, i sobretot des de la pandèmia, nombroses entitats financeres han decidit avançar el cobrament de l'atur. Encara que no estan obligades a fer-ho, aquesta pràctica s'ha mantingut com a gest de suport als clients en situació vulnerable. Però no tots els bancs actuen igual.

Cada banc, el seu calendari

En aquest mes de juliol de 2025, els principals bancs ja han confirmat les dates orientatives en què abonaran les prestacions. Alguns, com Banco Santander, opten per fer l'ingrés fins i tot abans que el SEPE activi l'ordre oficial. D'altres, com CaixaBank, s'ajusten més al calendari legal.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

Segons les previsions, el Banco Santander farà l'ingrés el divendres 4 de juliol, avançant-se diversos dies a l'habitual. CaixaBank, en canvi, ho farà el dijous 10 de juliol, data que coincideix amb altres entitats com EVO Banco, ING, Cajamar o Deutsche Bank.

El paper de CaixaBank: puntual, però sense avançaments

CaixaBank, una de les entitats amb més nombre de clients a Espanya, manté una política clara: complir amb el calendari establert pel SEPE. No fa avançaments de l'atur a principis de mes, excepte en casos excepcionals o errors del sistema. L'entitat afirma que el seu objectiu és garantir la màxima seguretat en les transferències i evitar possibles errors administratius.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Això vol dir que els clients de CaixaBank han d'esperar fins al dia 10 o fins i tot l'11 de juliol per rebre l'ajuda. Encara que és una data dins del termini legal, moltes persones senten la pressió durant els primers dies del mes, especialment qui ha de pagar lloguers, factures o aliments sense marge de maniobra.

Banco Santander: el més ràpid entre els grans

Davant d'aquesta política més conservadora, el Banco Santander ha optat per mantenir la seva estratègia d'avançar el cobrament de l'atur als seus clients. Tal com ha fet en mesos anteriors, aquest juliol s'espera que l'ingrés arribi el dia 4, igual que Openbank i Banco Mediolanum.

Aquesta pràctica ha estat ben rebuda per milers de persones aturades que trien el seu banc precisament per aquest motiu. L'avançament permet organitzar pagaments amb més antelació i dona marge per evitar descoberts o impagaments durant els primers dies del mes.

I si hi ha retards?

Tot i els calendaris previstos, sempre existeix la possibilitat que sorgeixin retards o incidències. Una errada informàtica, un festiu local o fins i tot una actualització del sistema del SEPE pot provocar que l'ingrés es demori. Per això, les organitzacions de consumidors recomanen revisar el compte bancari diàriament entre el 4 i el 15 de juliol.

En cas de no rebre l'ingrés, el més eficaç és consultar primer amb l'entitat financera i després amb el SEPE. Algunes entitats, com el mateix Santander, ofereixen la possibilitat de notificacions automàtiques per SMS o email tan bon punt es rep un ingrés.

La diferència entre esperar… i arribar a final de mes

El que no tothom sap és que aquesta diferència de dates entre bancs pot significar molt més que uns dies d'espera. Segons dades internes del sector, més del 60% dels clients de CaixaBank que cobren l'atur destinen la prestació a cobrir despeses immediates, com habitatge o alimentació.

Per això, el retard respecte a altres entitats es converteix en una font d'estrès mensual. Mentrestant, Banco Santander es consolida com l'entitat que més sistemàticament avança el pagament de l'atur a Espanya, guanyant fidelitat entre qui depèn d'aquest ingrés puntual per sobreviure.