La abogada Meritxell Gabarró te dice cómo arreglar la herencia antes de vacaciones

En plena temporada de verano, cuando los aeropuertos se llenan de maletas y las redes sociales se inundan de fotos desde destinos exóticos, hay una preocupación que, aunque no se ve en Instagram, aflora cada año por estas fechas: ¿lo tenemos todo en orden si ocurre algo inesperado? La costumbre de organizar los asuntos familiares antes de marchar de vacaciones va en aumento y, sorprendentemente, son muchos los que acuden al notario justo antes de subirse al avión. Pero ¿a qué se debe esta tendencia y qué aconsejan los expertos?

El repunte de los testamentos antes del verano

La abogada Meritxell Gabarró, toda una referencia en el mundo de las herencias en Catalunya, ha puesto sobre la mesa una realidad poco comentada pero cada vez más común. Según explica, la llegada de las vacaciones es sinónimo de carreras de última hora, pero no solo para preparar maletas, sino también para dejar el testamento listo “por si acaso”. Y es que el verano invita a viajar más lejos, a vivir nuevas experiencias, pero también despierta cierta inquietud ante lo que pueda pasar lejos de casa.

Gabarró lo confirma: muchos de sus clientes solicitan cita justo antes de las vacaciones, en parte por ese instinto de “dejar las cosas arregladas” antes de desconectar del todo. Ella misma confiesa que, con apenas 27 años, preparó su propio testamento antes de embarcarse en un viaje a la India. No se trataba de un gesto dramático, sino de una decisión práctica: mejor tener los papeles en regla y disfrutar del viaje sin preocupaciones. Un sentimiento compartido por muchos, que prefieren prevenir antes que lamentar.

| TV3, derirus

En sus intervenciones recientes, la abogada insiste en que la mayoría de quienes acuden a su despacho en estas fechas no lo hacen por miedo, sino por responsabilidad. No falta quien busca una primera reunión meses antes, pero la urgencia siempre llega justo antes del viaje. “Todos corremos al final”, bromea Gabarró, quien recomienda encarecidamente no dejarlo para el último minuto.

Las claves legales para no dejar cabos sueltos

Pero, ¿qué ocurre si alguien fallece sin haber dejado testamento? Gabarró lo explica de forma clara: si no se ha hecho testamento, la herencia se reparte según marca la ley. Primero los hijos, luego la pareja o cónyuge, después los padres, y solo si no hay ninguno de estos, los hermanos o abuelos. En este punto, la abogada subraya una cuestión clave: el parentesco consanguíneo. En caso de familias reconstituidas o con vínculos no biológicos, la ley no reconoce derechos a los hijos que no sean biológicos salvo que el testamento los incluya expresamente.

Por ello, recalca la importancia de dejar todo atado, especialmente en familias modernas donde las relaciones pueden ser complejas. “Si no te parece bien lo que dice la ley, haz testamento antes de irte de vacaciones”, recomienda la experta, recordando que la herencia intestada puede causar más de un disgusto cuando las relaciones familiares no son sencillas.

| 3Cat

Declaraciones, reacciones y el auge de la prevención

La tendencia no pasa desapercibida en redes sociales, donde cada vez son más las personas que comparten su experiencia preparando el testamento antes de unas vacaciones importantes. Programas como “La Selva” de 3Cat han dado voz a expertos como Gabarró para concienciar sobre la importancia de anticiparse, y las reacciones no se han hecho esperar: desde mensajes de agradecimiento hasta anécdotas de quienes lo dejaron todo para última hora y casi no llegan al notario.

Gabarró, con su estilo directo y cercano, reconoce que hablar de testamentos aún es tabú para muchos, pero insiste en la necesidad de normalizarlo. “A todos nos puede pasar algo, tanto si viajamos lejos como si cruzamos la Diagonal”, comenta con humor, invitando a perder el miedo a la gestión patrimonial.

La realidad es que el verano es, cada vez más, la “temporada alta” no solo para el turismo, sino también para los despachos de abogados especializados en herencias. Y es que, como apunta la experta, dejarlo todo listo permite disfrutar de las vacaciones con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, todo está en orden.

Un gesto de responsabilidad para unas vacaciones sin sobresaltos

Por tanto, la figura del testamento deja de ser un trámite reservado a mayores y se convierte en una herramienta útil para cualquiera que quiera viajar tranquilo. El auge de los testamentos antes del verano es reflejo de una sociedad cada vez más consciente de la importancia de anticiparse, evitar conflictos y dejar un legado claro a los suyos. Si tienes previsto un gran viaje, la recomendación de Meritxell Gabarró es clara: “Mejor hacerlo hoy y disfrutar del verano con la conciencia tranquila”. ¿Será este verano el año en que tú también decidas arreglarlo todo antes de volar?