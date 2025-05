El lot estalvi a Bonpreu i Esclat per al sopar més fàcil de preparar

La rutina diària i la falta de temps han fet que el consumidor busqui, cada vegada més, solucions ràpides i pràctiques per al sopar. Segons els últims estudis de tendències de consum en supermercats, el 68% dels clients prioritzen la comoditat a l'hora de fer la compra, escollint productes que els permetin resoldre un àpat en menys de 15 minuts.

En aquest context, els lots estalvi i les promocions que combinen aliments bàsics amb capricis i begudes s'han convertit en una de les fórmules més apreciades en grans cadenes com Bonpreu i Esclat.

No és casualitat que les seccions de refrigerats i congelats siguin les més transitades en les últimes hores del dia. Allà, molts clients busquen idees per al sopar que responguin a tres requisits: rapidesa, sabor i preu ajustat. En aquest sentit, els lots estalvi han passat de ser una simple estratègia de màrqueting a consolidar-se com una eina per fidelitzar el client, especialment en períodes d'alta inflació o en setmanes amb festius assenyalats.

| Bonpreu

La fórmula del lot estalvi: una resposta als nous hàbits de consum

Només fins al 26 de maig, Bonpreu i Esclat presenten una de les seves combinacions més atractives de la temporada. Es tracta d'un lot estalvi que respon perfectament a la tendència de "sopar resolt" que tant valoren les famílies i els joves que viuen sols. Aquest lot inclou:

Un panini Dr. Oetker (a escollir entre pernil i formatge, quatre formatges o barbacoa), format de 250 g.

Una terrina de gelat Ben & Jerry’s (a escollir entre diferents sabors, terrina de 465 ml).

Dues ampolles de Coca-Cola Zero Sucre d'1,25 litres cadascuna.

Tot per un preu de 7,95 euros, una rebaixa significativa davant del preu habitual del conjunt, que superaria els 13 euros si s'adquirissin els productes per separat. En total, l'estalvi supera el 40%, una xifra especialment rellevant en la conjuntura actual, on les promocions marquen la diferència en la decisió de compra.

A més, aquest tipus de lot reflecteix una tendència creixent en el sector: la barreja de productes salats de preparació ràpida, les postres premium i una beguda sense sucre, responent tant a la indulgència com a la preocupació per la salut que tenen molts consumidors.

Detalls del lot i un sopar llest en menys de 20 minuts

El panini Dr. Oetker, disponible en diverses versions, és un dels productes més valorats per a sopars improvisats o ràpids. El seu format permet preparar-lo al forn o fins i tot a la fregidora d'aire en només 10 minuts, aconseguint una base cruixent i un farciment sucós.

| BonpreuEsclat

A més, la varietat de sabors –pernil i formatge, quatre formatges o barbacoa– garanteix que s'adapti als gustos de tota la família. El producte ve en un format de 250 g, suficient per a un sopar lleuger o com a base per acompanyar amb una amanida fresca.

Per la seva banda, el gelat Ben & Jerry’s és una elecció pensada per convertir un sopar simple en una petita celebració. Amb una terrina generosa i sabors tan reconeguts com Cookie Dough o Chocolate Fudge Brownie, es presenta com les postres perfectes per compartir, o simplement per donar-se un caprici després d'una jornada intensa.

Aquest tipus de gelats, amb ingredients d'alta qualitat i una imatge molt reconeguda, afegeixen valor percebut al lot i justifiquen l'elecció per a ocasions especials o com a "recompensa" setmanal.

Quant a la beguda, dues ampolles de Coca-Cola Zero Sucre d'1,25 litres completen el lot, subratllant l'enfocament en l'equilibri entre gaudi i cura calòrica. Cada ampolla està pensada per cobrir diversos sopars o per compartir en família o entre amics.