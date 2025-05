El consell del Banco Santander que t'interessa siguis o no client

En un context en què la digitalització financera avança a passos de gegant i les operacions bancàries es traslladen de forma massiva a internet, la seguretat digital es converteix en un dels pilars fonamentals per a la confiança en el sistema bancari.

No és casualitat que els principals bancs, tant a Espanya com a nivell internacional, reforcin les seves campanyes de conscienciació i prevenció davant els riscos cibernètics, especialment en un any marcat per l'augment dels fraus digitals i el creixement exponencial de les operacions en línia. Segons dades recents del Banc d'Espanya, més del 65% dels usuaris realitza ja les seves transaccions bancàries a través d'aplicacions mòbils, una xifra que ha crescut més d'un 20% respecte a anys anteriors.

Aquest entorn, aparentment còmode i eficient, ve acompanyat de noves amenaces. Les xifres són clares: els ciberatacs dirigits a usuaris de banca a Espanya s'han incrementat més d'un 35% en l'últim any, amb especial incidència en fraus relacionats amb el robatori de credencials i accessos no autoritzats. Així ho han confirmat organismes com l'INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat), que alerten de la necessitat de reforçar les contrasenyes i extremar la vigilància en tot moment.

| Banco Santander, Lisa Summer

La clau està en la contrasenya: per què el risc és més gran del que sembla

Entre les recomanacions més insistents que realitzen les entitats financeres es troba una qüestió aparentment senzilla, però que continua sent ignorada per una part significativa dels usuaris: la fortalesa de les contrasenyes. Un missatge recent publicat per Banco Santander a les xarxes socials, acompanyat d'una imatge simbòlica d'un calendari amb dates assenyalades i l'advertència "Si t'agrada la teva data de naixement, a un hacker encara més", posa sobre la taula un problema d'enorme actualitat: el costum d'utilitzar claus massa previsibles.

Aquesta pràctica, que pot semblar innocent, suposa un risc majúscul en l'era digital. Diversos estudis de ciberseguretat apunten que, en més del 50% dels casos, els accessos fraudulents a comptes bancaris comencen amb el desxiframent de contrasenyes dèbils, sent les dates de naixement, el número de DNI i seqüències bàsiques com '1234' o '0000' els principals errors.

Els hackers compten amb eines automatitzades capaces de provar milions de combinacions en pocs segons, prioritzant sempre els patrons més obvis i les dades personals públiques a les xarxes socials. Així, una cosa tan aparentment inofensiva com compartir la data de naixement a Facebook pot convertir-se en una vulnerabilitat per a la teva banca digital.

Santander Key i l'aposta per l'autenticació multifactor

Més enllà de la fortalesa de la contrasenya, la tendència en el sector financer apunta cap a sistemes d'autenticació multifactor, com els codis temporals o les aplicacions de validació. El mateix Santander, en la seva campanya, recomana utilitzar eines com Santander Key per afegir una capa extra de seguretat a les operacions.

Aquest tipus de sistemes ja s'ha convertit en l'estàndard de les principals entitats europees i és un dels pilars de la directiva PSD2 de la Unió Europea, que exigeix mètodes d'autenticació reforçada en totes les operacions considerades sensibles.

Santander Key, en concret, funciona com una app que genera codis d'un sol ús per a cada transacció, reduint de forma dràstica el risc que una contrasenya robada o desxifrada sigui suficient per buidar un compte. Altres entitats han adoptat sistemes similars, apostant per la biometria (empremta dactilar, reconeixement facial) o fins i tot l'enviament de codis per SMS. La clau està en dificultar al màxim la tasca dels ciberdelinqüents, obligant-los a superar diverses barreres abans de poder accedir a fons o dades personals.

| @santander_es, XCatalunya

Com crear una contrasenya veritablement segura

Els experts en ciberseguretat coincideixen en alguns consells bàsics a l'hora de crear una contrasenya robusta: ha de tenir almenys 12 caràcters, combinar lletres majúscules, minúscules, números i símbols, i evitar qualsevol referència personal fàcil d'endevinar.

L'ideal és utilitzar frases o combinacions aleatòries de paraules, que no tinguin sentit entre si, i canviar-les periòdicament. A més, és fonamental no reutilitzar la mateixa clau en diferents serveis i recolzar-se en gestors de contrasenyes segurs.

La banca, conscient que el factor humà és sovint l'anella més feble, insisteix en la formació contínua dels seus clients. Els simulacres de phishing, les alertes automàtiques i els recursos educatius disponibles a les webs dels bancs són cada vegada més habituals.

Un missatge per a tots els usuaris, no només clients del Santander

En definitiva, el consell del Banco Santander transcendeix la seva pròpia clientela i resulta rellevant per a qualsevol usuari que interactuï amb serveis bancaris en línia. La digitalització de l'economia no té marxa enrere, però l'èxit del nou paradigma depèn de la capacitat de tots —bancs i clients— per anticipar els riscos i protegir els recursos.

En un entorn on els atacs evolucionen constantment, la informació i la prevenció són les millors armes. Per això, revisar i reforçar la seguretat de les teves contrasenyes hauria de ser una prioritat, siguis o no client del Santander. La diferència entre patir un frau i mantenir els teus estalvis a resguard pot estar, literalment, en una clau ben escollida.