La iniciativa del Banc Santander que encantarà les empreses

L'any 2025, el panorama econòmic europeu viu una acceleració sense precedents en la digitalització de les empreses. Segons dades recents, el 68 % de les companyies ja fa servir tecnologia digital per optimitzar processos interns i millorar la relació amb clients i proveïdors. En aquest context, els bancs juguen un paper fonamental. La seva missió ja no és només finançar, sinó convertir-se en socis estratègics que aporten valor afegit i ajuden les empreses a competir en un mercat cada cop més globalitzat i exigent.

Les entitats que no innoven corren el risc de quedar-se enrere. Els desafiaments de liquiditat, seguretat i gestió internacional han canviat. Les empreses, especialment les pimes, demanen eines que els permetin tenir un major control i anticipació en la seva operativa diària. En aquest entorn, el Banco Santander ha decidit anar un pas més enllà.

Un nou ecosistema digital per a empreses: gestió, pagaments i seguretat en temps real

El Banco Santander ha redissenyat la seva Banca Digital d'Empreses com una plataforma multifunció. L'objectiu és clar: facilitar la vida a les empreses. Ara, els clients empresarials poden accedir a un entorn digital que simplifica tasques clau com la gestió del circulant, els pagaments a proveïdors i la consulta de línies de finançament.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

L'accés a la informació és immediat i transparent. Gràcies a quadres de comandament en temps real, les empreses poden controlar factures, venciments i estat de les operacions de confirming i factoring. Això els permet anticipar problemes de liquiditat, renegociar condicions i millorar la presa de decisions.

Un exemple pràctic: una empresa amb proveïdors internacionals pot saber en segons quan haurà d'afrontar pagaments importants, i així reorganitzar la seva tresoreria abans que sorgeixin complicacions.

En l'àmbit dels pagaments, Santander ha fet un salt amb eines com ‘Get tap on phone’, que converteix qualsevol mòbil en un terminal de cobrament. Això ha canviat l'operativa de molts petits negocis, eliminant costos i permetent vendes a qualsevol lloc. El servei Pagament Àgil permet finançar pagaments a proveïdors fins i tot després del venciment de la factura. Aquesta flexibilitat és clau en sectors on el flux de caixa marca la diferència entre créixer o estancar-se.

La seguretat és un altre punt central. El banc ha implementat el sistema biomètric Santander Key, que facilita l'accés i la validació d'operacions sense necessitat de contrasenyes. Tot es fa amb empremta dactilar o reconeixement facial, cosa que redueix fraus i simplifica l'experiència.

Solucions globals: internacionalització i gestió avançada d'empleats

Santander no s'ha quedat només en el mercat local. La unitat Santander Multinacionals ofereix a les empreses eines digitals per gestionar la seva tresoreria a escala global.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

La solució Cash Nexus permet visualitzar, en un sol panell, la situació financera de filials en diferents països. A més, les empreses poden fer seguiment de mercaderies i pagaments internacionals des de la mateixa plataforma, una cosa impensable fa només uns anys.

Una altra innovació destacada és l'ús d'avals digitals. Aquests documents electrònics simplifiquen i acceleren les operacions internacionals, eliminant temps morts i errors burocràtics.

En l'àrea de recursos humans, el Pla Empresa Empleat de Santander està ajudant pimes i grans empreses a digitalitzar la gestió del talent. Eines com Factorial i Cobee permeten gestionar nòmines, beneficis i bestretes de sou de manera flexible i digital, ajudant a atreure i retenir talent en un moment en què la competència pels millors professionals és intensa.

Una proposta que redefineix la banca per a empreses

L'estratègia de Banco Santander és ambiciosa. No només busca digitalitzar processos, sinó acompanyar les empreses en cada pas del seu desenvolupament, dins i fora d'Espanya. En apostar per tecnologia útil, segura i flexible, l'entitat es posiciona com un soci estratègic. Les empreses troben a Santander no només un proveïdor financer, sinó un aliat capaç d'impulsar el seu creixement en la nova economia digital.