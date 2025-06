Nou servei del Banco Santander dona resposta a les peticions de molts clients

En els últims mesos, l'economia espanyola ha experimentat un repunt en la demanda de liquiditat i solucions financeres ràpides, impulsada per la inestabilitat en els preus i la persistent incertesa sobre els tipus d'interès. Segons dades del Banc d'Espanya, la morositat dels crèdits ha mostrat lleugers repunts, i les famílies cerquen fórmules cada cop més flexibles per gestionar imprevistos.

En aquest context, els bancs han intensificat la cursa per oferir serveis digitals que facilitin l'accés a fons de manera immediata, una tendència que també s'observa en països com Itàlia, França o Alemanya.

De fet, una de les anècdotes més il·lustratives es dona en l'ús creixent d'apps mòbils per a la gestió financera, especialment entre persones majors de 60 anys, col·lectiu tradicionalment més reticent a la digitalització. La imatge d'un jubilat resolent un problema de liquiditat amb només uns clics des del seu mòbil ja és una realitat. Aquesta transformació, més enllà de ser tecnològica, respon a un canvi de mentalitat en la relació entre usuari i banc: la immediatesa i l'autonomia financera s'han tornat prioritàries.

| XCatalunya, Banco Santander, erikreis

Efectiu a l'instant: la resposta de Banco Santander a la nova demanda de liquiditat

Fruit d'aquest escenari, Banco Santander ha llançat el seu nou servei “Efectiu a l'instant”, una funció que permet als clients transferir diners de la seva targeta de crèdit al compte corrent en qüestió de segons.

L'operativa, disponible tant des de l'App Santander com des de la banca en línia, és simple i ràpida: se selecciona la targeta de crèdit, s'indica la quantitat desitjada (des de 100 euros) i es confirma amb una clau de seguretat i un SMS de verificació. L'import queda immediatament disponible, oferint un respir davant de qualsevol urgència, des d'una avaria domèstica fins a un imprevist de salut.

Aquest servei arriba en un moment de màxima sensibilitat econòmica, quan milers de famílies i autònoms cerquen fórmules àgils per respondre davant de despeses inesperades sense incórrer en llargs processos burocràtics. Santander situa així la digitalització al servei del client, apostant per l'autonomia i la facilitat d'ús, però sense renunciar a la seguretat.

Cada operació exigeix doble verificació i està subjecta als límits del crèdit concedit, cosa que redueix notablement el risc de fraus i sobreendeutament.

Més opcions per a necessitats urgents: versatilitat i control

“Efectiu a l'instant” no és l'única eina que l'entitat ha posat al servei de qui necessita liquiditat immediata. Santander permet també retirar efectiu sense necessitat de portar la targeta física, gràcies a un sistema de codis únics o tecnologia NFC, cosa que facilita la vida de qui, per exemple, ha extraviat la targeta o es veu obligat a treure diners fora d'horari habitual.

Els límits diaris (fins a 300 euros) i setmanals (1.000 euros) protegeixen el client i, alhora, garanteixen la disponibilitat de fons en moments clau.

Una altra de les novetats de la banca digital de Santander és l'opció d'ajornar el rebut de la targeta, permetent així repartir el pagament de despeses importants en diversos mesos, i adaptar-se a l'economia domèstica sense deixar de complir amb les obligacions financeres. Aquestes fórmules, si bé porten associades comissions o interessos en alguns casos, estan dissenyades per donar resposta ràpida i personalitzada a situacions reals, des de la factura inesperada fins a la despesa imprevista en vacances.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Seguretat reforçada i confiança de l'usuari: les claus de l'èxit

Un dels reptes clau de la digitalització bancària és la seguretat. Santander ha reforçat els sistemes d'autenticació i vigilància per minimitzar el risc d'operacions fraudulentes.

Les transaccions requereixen validació activa, clau interna i verificació SMS, i el sistema mai permet excedir els límits de crèdit acordats. Aquestes mesures, unides a la transparència en les condicions i comissions (3 % per operació, encara que algunes targetes poden estar exemptes), han fet que els clients confiïn cada cop més en les noves funcionalitats digitals del banc.

El llançament d'“Efectiu a l'instant” és només un exemple de com la gran banca espanyola, davant el repte de l'economia actual, aposta per la innovació com a via per guanyar la fidelitat del client. La capacitat de resoldre un imprevist en menys d'un minut, des del mateix telèfon mòbil i sense tràmits addicionals, s'ha convertit en un factor decisiu per a molts usuaris.

De fet, en fòrums i xarxes socials, la funcionalitat ha rebut elogis tant per la seva senzillesa com per la sensació de control que ofereix a l'usuari.

Una tendència que marca el futur de la banca

L'aplicació de serveis com “Efectiu a l'instant” evidencia que la banca està en plena transformació digital. La capacitat de resposta immediata, la facilitat d'ús i la seguretat en les transaccions es consoliden com els grans eixos del sector, i entitats com Banco Santander lideren aquesta tendència.

Davant d'un entorn econòmic cada cop més volàtil, la rapidesa i la flexibilitat seran els atributs més valorats pels clients, i tot apunta que aquest tipus de serveis es convertirà en estàndard en els pròxims anys.