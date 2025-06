Així t’avisa el Banco Santander per les contrasenyes

Banco Santander ha encès totes les alarmes aquesta setmana amb un missatge urgent dirigit als seus clients: reforça les teves contrasenyes i activa totes les eines de seguretat disponibles. Anem a desgranar per què aquesta crida pren especial rellevància en un entorn digital cada cop més hostil, i com actua l'entitat per blindar tant particulars com empreses.

Context econòmic i de ciberseguretat

En ple auge de les fintech i la transformació digital, les amenaces cibernètiques han escalat amb força. Segons dades recents de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), el 2024 es van reportar 97.348 incidents a Espanya, un increment del 16,6 % respecte a l'any anterior. A més, la intel·ligència artificial ha potenciat tant la sofisticació dels atacs com la capacitat de les eines de defensa.

Aquestes dades reflecteixen una realitat ineludible: la ciberseguretat ja no és un aspecte tècnic secundari, sinó una peça central per a l'estabilitat econòmica i la confiança del consumidor.

| XCatalunya, Banco Santander

La campanya del Mes Mundial de la Contrasenya

Coincidint amb el Mes Mundial de la Contrasenya, Santander ha activat una campanya global, que inclou una acció simbòlica a Espanya: va substituir el seu nom en dues sucursals per una sèrie d'asteriscs, recordant que fins i tot l'obvi pot amagar vulnerabilitats.

A més, l'entitat va desplegar activacions digitals i de màrqueting. A xarxes, calendaris, bufandes d'equips esportius i teclats van passar a mostrar asteriscs, evidenciant les contrasenyes més comunes. I es va reptar influencers a desxifrar caixes fortes amb contrasenyes suggerides pels seus seguidors.

Aquesta estratègia persegueix educar de manera visual i emocional: que el concepte de contrasenya dèbil cali en el públic.

Riscos reals: contrasenyes i mètodes d'estafa en augment

Les xifres són alarmants: el 90 % de les contrasenyes continuen sense complir amb estàndards mínims; Deloitte va trobar que el 91 % falla en seguretat bàsica. Kaspersky afegeix que un 45 % es pot trencar en menys d'un minut, un altre 14 % en menys d'una hora, i un 14 % restant en menys d'un mes; en resum, només una de cada deu claus es manté forta.

En paral·lel, els fraus han evolucionat: la banca mòbil ara s'enfronta al smishing, variants de phishing via SMS, i al frau del CEO, on es simula el rol d'un alt càrrec per sol·licitar transferències urgents.

Un cas recent i sofisticat ha estat desvetllat per la criminòloga María Aperador: el “préstec mal assignat”. L'usuari rep un SMS alertant d'un préstec fals i se li demana fer una devolució via un altre SMS que, després d'indicar-te un codi, desvien la teva trucada per executar la transferència sense el teu consentiment. INCIBE i Santander adverteixen: no introdueixis codis ni premis enllaços sospitosos.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Les estratègies de Santander per protegir-te

Contrasenyes segures: recomanació de claus d'almenys 12–18 caràcters, barrejant majúscules, minúscules, números i símbols; evitant referències personals; i sorgint de l'ús de passphrases combinades

Autenticació multifactor (MFA): activació de segon factor (SMS, app o biometria amb empremta facial a Santander Key), que allarga el temps de hackeig a trilions d'anys

Gestors de contrasenyes: foment d'eines segures per emmagatzemar claus úniques sense haver de memoritzar-les totes

Actualitzacions i educació contínua: mantenir apps i sistemes al dia, activar actualitzacions automàtiques, i formar part d'un programa de ciber-difusió i contingut educatiu al blog i l'app

Solució tècnica avançada: integren IBM Trusteer Rapport per protegir els accessos web

Formació per a empreses: campanyes per conscienciar sobre phishing, smishing, spoofing, i frau del CEO, com recollit al blog de ciberseguretat de Santander

Des de la perspectiva econòmica, tot això té rellevància: una bretxa en la confiança digital suposa un risc elevat per al sistema financer. Una fuga de dades massiva o un ciberatac a gran escala pot minvar la reputació del banc i augmentar el seu cost de compliment regulatori.

Per això, la teva responsabilitat és clau. Com assenyala Santander: no n'hi ha prou amb tenir contrasenya; convé que sigui robusta, única, gestionada correctament, i que activis tots els mecanismes de seguretat disponibles.

Una sola clau mal gestionada pot obrir una porta que les institucions ja estan tancant per tu.