La increíble coincidencia gramatical errónea entre el catalán y el inglés

En el día a día escuchamos y empleamos muchas palabras, sintagmas, frases u oraciones que, aunque no lo sepamos, no son del todo correctas. Ocurre con el castellano, con el catalán, con el inglés y con cualquier idioma del mundo. En cierto modo, todo esto viene influenciado por lo que escuchamos o leemos; lo normalizamos y asumimos como correcto, pero en muchos casos no lo es.

Por eso es importante estar al corriente de la normativa léxica, gramatical y semántica de todos los idiomas, pues hay que preservar el buen uso de cada una de estas lenguas. La tiktoker filologa_de_guardia, una filóloga catalana, ha querido explicar precisamente uno de estos ejemplos en su cuenta de esta red social. En concreto, ha denunciado el mal uso de "hi han".

Ha puesto el ejemplo de "hi han dos policias a la porta". Muchos catalanoparlantes asumen esto como correcto, pero realmente no lo es, pues "hi han" no es una expresión normativamente aceptada. Hay que utilizar siempre "hi ha", aunque nos refiramos a un sujeto en plural, como en el ejemplo utilizado por la tiktoker; es decir, lo correcto sería "hi ha dos policias a la porta".

En inglés, viceversa

Con el lenguaje inglés, el más hablado del planeta, ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. La misma frase del ejemplo anterior debería decirse "there are two policemen at the door". Sin embargo, suelen decirlo empleando "there is", una expresión reservada para las oraciones en singular.

"¿No os parece maravilloso? El catalán, que tiene únicamente "hi ha", está adoptando el sistema normativo inglés ("hi ha" y "hi han") y el inglés, que tiene "there is" y "there are", está adoptando el sistema normativo catalán ("there is" y nada más). Y todo esto sin haberlo hablado". De hecho, uno de sus seguidores le respondió explicando otro error similar que suelen cometer muchos de los castellanoparlantes. "Es como en castellano cuando utilizan 'hubieron' en lugar de 'hubo'".

Saber hablar bien un idioma, sin cometer errores ni permitir interferencias de otros idiomas, es fundamental para una comunicación efectiva. Los errores lingüísticos pueden distorsionar el mensaje y dificultar la comprensión. Además, las interferencias de otros idiomas, como el uso incorrecto de palabras o estructuras gramaticales, pueden debilitar la precisión del discurso y generar confusión. Un dominio adecuado del idioma permite expresarse con claridad, reforzando la credibilidad y facilitando el entendimiento en contextos formales e informales.