La trilogia imprescindible que recomana una filòloga catalana

En un vídeo recent de TikTok, el popular compte @filologa_de_guardia ha sorprès els seus seguidors amb una recomanació literària: la trilogia Fills d'Èodhum de l'autor Roger Tarrés. Tot i que normalment no parla de literatura al seu perfil, la filòloga catalana no es va poder resistir a compartir el seu entusiasme per aquesta obra de fantasia en català que, segons ella, "hauria d'estar a tots els aparadors de Catalunya".

La trilogia, publicada per Fanbooks, se situa en un món fictici perfectament construït, amb personatges profunds i amb què és fàcil empatitzar. Al vídeo, la tiktoker explica com va conèixer Roger Tarrés en una reunió d'editors i autors el 2023, destacant la qualitat de l'obra i la seva trama envoltant. Des de llavors, ha regalat diversos exemplars dels llibres, afirmant que si s'haguessin escrit en anglès, ja serien bestsellers mundials.

Fills d'Èodhum és una saga de fantasia èpica que, a través de tres llibres, narra la història de diversos personatges immersos en una aventura en un món fictici on la màgia, les lluites de poder i el destí juguen un paper crucial. La sèrie destaca per la seva narrativa atrapant i la capacitat de l'autor per connectar emocionalment amb els lectors, cosa que la filòloga ressalta al vídeo.

Roger Tarrés ha guanyat notorietat al panorama literari català gràcies a la seva capacitat per barrejar elements de fantasia clàssica amb girs narratius únics que fan que els lectors s'enganxin des del primer llibre. L'editora de Tarrés, Patricia, va ser qui va regalar el primer llibre de la trilogia a la tiktoker, iniciant la passió per la saga. Segons @filologa_de_guardia, Tarrés té un estil accessible i atractiu, fet que ha fet que la seva obra destaqui entre les publicacions recents en català.

Un èxit que podria ser internacional

Una de les afirmacions més destacades del vídeo és que, si aquesta trilogia s'hagués publicat en anglès, ja estaria a la llista de bestsellers internacionals i hauria estat adaptada al cinema. Això és un clar elogi a la feina de Roger Tarrés i una crida d'atenció als lectors perquè no es perdin aquesta joia de la literatura fantàstica en català.

Si ets fan de les sagues de fantasia, Fills d'Èodhum és una trilogia que no et pots perdre. La filòloga insisteix que la història t'atraparà des de les primeres pàgines gràcies a la construcció de món i a la profunditat dels seus personatges. A més, ressalta la importància de donar suport a la literatura en català, i destaca que obres com aquesta demostren el potencial de la narrativa catalana per competir a nivell global.