Ignacio, l'emotiva història del capellà que va intentar salvar una vida durant la DANA

La localitat de Letur, a Albacete, travessa una situació devastadora després de la darrera DANA, que ha deixat persones mortes, cinc persones encara desaparegudes i el poble en ruïnes. Enmig del caos, destaca la història d'Ignacio Requena, el rector local, que va ser un dels primers a percebre la gravetat de les inundacions i no va dubtar a arriscar-se per intentar salvar una vida. Commogut per la magnitud del desastre, Ignasi explica com l'aigua arrossegava cotxes i arbres a través dels carrers, obligant-lo a actuar ràpidament, ha explicat ell mateix als micròfons de la COPE.

“Hi havia una pluja de tardor, intermitent, de vegades una mica més forta i d'altres més fluixa, però ningú va saber que passaria el que va passar. A les 13.30h sentim un estrèpit molt gran i on jo visc per a un barranc i, en treure el cap, era dantesc: cotxes, aigua, pals d'arbres i vam trucar al 112 per donar l'alarma”, relatava el sacerdot.

El sacerdot, en un “moment de bogeria” i sense dubtar-ho, va anar a casa d'un veí, on temia que algú pogués estar atrapat per les aigües. Tot i les dificultats, es va endinsar a l'aigua fins a mig genoll per assegurar-se que el resident estava fora de perill. Afortunadament, els habitants d'aquest habitatge no eren allà. El seu valor va quedar palès quan, entre la força de les aigües i el perill que això implicava, va intentar calmar la situació i contactar el 112 per demanar ajuda. "Era com un malson", va dir Ignasi, recordant que tot el poble mirava incrèdul el pas del corrent.

Noves actualitzacions

El gest heroic d'Ignacio Requena només és una de les moltes històries que sorgeixen d'aquesta tragèdia a Letur. Entre les tasques immediates de l'equip d'emergència i voluntaris, hi ha la d'obrir accessos al nucli antic i ajudar els avis aïllats a rebre aliments i aigua. Les paraules d'Ignasi reflecteixen la tristesa del poble: "Ens mirem i amb la mirada ens ho diem tot", ressalta, en referència a com els veïns estan bregant amb les conseqüències de la tempesta.

Amb tota la localitat abocada a la recerca dels desapareguts i el rescat dels seus béns, Letur i els seus habitants esperen recuperar una mica d'esperança enmig d'aquesta catàstrofe, conscients de la necessitat d'unió i de resiliència davant la força destructiva de la natura.

Fa tot just uns minuts, l'Agència EFE ha informat que les víctimes per la DANA a la Comunitat Valenciana, Albacete i Andalusia ja són 140. A més, hi continua havent diverses persones desaparegudes.