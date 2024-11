El pack gurmet d'embotits i vins a Bonpreu i Esclat amb un gran descompte

Per als qui busquen gaudir d'un aperitiu de qualitat o preparar una ocasió especial, Bonpreu i Esclat han llençat una promoció ideal. Fins al proper 4 de novembre, podeu adquirir un pack gurmet que inclou una selecció d'embotits, formatges i una ampolla de vi, tot per un preu reduït de 13,95 €, en lloc dels 23,19 € habituals. Aquest descompte converteix el lot en una excel·lent opció per gaudir de productes selectes sense afectar gaire la butxaca.

Què inclou el pack gurmet?

Aquest lot de Bonpreu i Esclat conté tres productes premium que encaixen perfectament per a una experiència d'aperitiu complet. Una safata de mini embotits Selecció Bonpreu a 9,95 € (preu per separat) ofereix una selecció variada de productes curats de qualitat, perfecta per a un aperitiu tradicional. Els embotits seleccionats inclouen opcions clàssiques que garanteixen sabor i autenticitat, ideal per acompanyar amb pa o pics i gaudir amb el vi inclòs al pack.

A més dels embotits, el pack inclou una safata de formatges que pots triar entre una varietat gurmet o amb codonyat, segons les teves preferències. Aquest producte té un valor de 8,95 € (preu per separat) i ofereix formatges selectes pensats per complementar l'experiència de sabors de l'aperitiu. Els formatges es poden gaudir sols, amb un toc de codony o acompanyats del vi per ressaltar els matisos.

Per completar el lot, podràs triar entre una ampolla de vi negre o blanc Comte de Caralt, un vi DO Catalunya de 750 ml. Aquest vi té un preu de 4,29 € (preu per separat) i és ideal per acompanyar tant els embotits com els formatges. El negre és perfecte per als que prefereixen sabors més intensos i robustos, mentre que el blanc és una opció fresca que combina bé amb els formatges.

Idees per gaudir del pack gurmet

Amb aquest lot, podeu muntar una taula d'aperitius que serà el centre d'atenció a qualsevol reunió o gaudir d'un àpat senzill però de qualitat a casa. Una opció és una taula d'aperitius: Col·loqueu els embotits i formatges en una taula de fusta o en un Píat ampli. Acompanya amb fruita seca, olives i una mica de pa. Serveix el vi negre o blanc Comte de Caralt segons prefereixis, i tindràs una taula d'aperitius que combina sabors i textures de manera harmoniosa.

També podeu tastar els diferents tipus de formatge de la safata juntament amb el vi Comte de Caralt. Pots experimentar tant amb el vi negre com amb el blanc per veure quina marida millor amb cada tipus de formatge. Això és ideal per als que gaudeixen explorant sabors i combinacions.

Finalment, aquest pack també és perfecte per a un sopar senzill i deliciós. Col·loca els embotits i formatges en un Píat, afegeix-hi una amanida fresca i acompanya amb el vi. És una opció ràpida, però que ofereix una experiència de sabor completa.