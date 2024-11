Clara advertència de l'OCU amb el Black Friday

El Black Friday és una de les campanyes comercials més esperades de l'any, especialment per la proximitat a les festes nadalenques. Durant aquestes setmanes, els consumidors busquen aprofitar grans descomptes per adquirir productes de tecnologia, moda, llar i regals nadalencs. Tot i això, aquesta febre per les rebaixes pot convertir-se en una arma de doble tall, ja que darrere de moltes ofertes s'amaguen pràctiques poc honestes que poden perjudicar els compradors.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha llançat un advertiment clar per als consumidors en aquesta campanya del Black Friday. L'entitat, coneguda per la seva defensa dels drets dels compradors, ha detectat pràctiques enganyoses com a pujades de preus prèvies als descomptes o promocions que no reflecteixen veritables estalvis. Segons l'OCU, moltes botigues augmenten els preus setmanes abans del Black Friday per simular rebaixes que, de fet, no existeixen.

Entre les principals recomanacions de l'OCU, destaca la importància de comparar preus abans de fer qualsevol compra. Gràcies a eines com ara comparadors de preus o assessors en línia, els consumidors poden verificar si el descompte és real. També recomanen buscar el preu original juntament amb el rebaixat o el percentatge de descompte, cosa obligatòria per llei. Si aquesta informació no apareix, és probable que l'oferta no sigui tan atractiva com sembla.

Compte amb les compres online

A més a més, l'OCU recorda que els drets dels consumidors no canvien durant aquestes campanyes promocionals. Els productes adquirits han de tenir la mateixa qualitat i garantia que en qualsevol altra època de l'any. En el cas de compres en línia, els clients disposen de 14 dies per tornar un producte si no els convenç, mentre que a botigues físiques les devolucions només són obligatòries si l'article té defectes.

Un altre punt clau és la seguretat en fer compres en línia. L'OCU recomana adquirir productes només en llocs web que ofereixin garanties clares, evitar pàgines de dubtosa procedència i comprovar que el portal compleixi els estàndards de seguretat, com l'ús de protocols HTTPS. A més, és fonamental conservar sempre els tiquets o factures, ja que són imprescindibles per a qualsevol reclamació.

| Canva

En el comunicat, l'OCU també ha insistit que els consumidors s'informin sobre les polítiques de devolució, pagament i canvis de cada botiga abans de fer una compra. Durant la campanya del Black Friday, algunes botigues modifiquen aquestes polítiques i els compradors han de ser notificats d'aquests canvis de manera transparent.

Per als consumidors, aprofitar el Black Friday no només implica trobar preus atractius, sinó també fer compres intel·ligents. Amb aquestes recomanacions, l'OCU busca evitar que els compradors caiguin en paranys o adquirisquen productes que no necessiten. La clau és planificar les compres, comparar preus i no deixar-se portar per l'impuls. Aquest enfocament responsable garanteix que el Black Friday sigui una oportunitat real per estalviar i no un maldecap per a la butxaca.