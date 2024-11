Apple comunica una alegria als clients gràcies al Black Friday

En ple apogeu del Black Friday, moltes marques han sorprès amb ofertes irresistibles, destacant-se entre elles algunes oportunitats excepcionals en tecnologia. Aquest esdeveniment global, esperat amb ànsies pels consumidors, cada any es converteix en l'oportunitat perfecta per adquirir dispositius a preus molt més competitius. Entre aquestes ofertes, Apple ha fet un pas endavant, sorprenent els seus clients amb una promoció especial en un dels seus dispositius més recents i populars.

La notícia que ha alegrat als amants de la tecnologia és el descompte aplicat al MacBook Air M3 2024, que ara es pot adquirir per 959 euros, un preu significativament més baix que el cost habitual. Aquest descompte, proper al 20%, converteix aquest portàtil en una de les millors opcions disponibles al mercat actual. Aquest preu representa una oportunitat única per als que busquen renovar el seu equip o endinsar-se a l'ecosistema Apple sense fer un desemborsament desorbitat.

| Apple

El MacBook Air M3 2024 és una autèntica joia tecnològica. Amb la pantalla de 13 polzades, resulta ideal per a aquells que valoren la portabilitat sense sacrificar qualitat. Aquest panell LED IPS amb tecnologia Liquid Retina ofereix una resolució nativa de 2.560 x 1.664 píxels i una brillantor màxima de 500 nits, característiques que garanteixen imatges nítides i colors vibrants. És perfecte per a tasques com ara l'edició de fotografia i vídeo o per gaudir del millor contingut multimèdia en alta definició.

Al seu interior, el xip M3 és l'encarregat de marcar la diferència. Aquesta CPU de 8 nuclis i GPU de 10 nuclis inclou traçat de raigs incorporat, una millora que eleva considerablement el rendiment gràfic respecte a generacions anteriors. Això es tradueix en una fluïdesa impecable en fer tasques intensives o gaudir de videojocs que exigeixen alts nivells de processament. A més, el M3 permet al dispositiu assolir una autonomia sorprenent d'entre 12 i 14 hores d'ús continu, posicionant-lo com una de les opcions més duradores al mercat.

Més sobre el MacBook Air M3 2024 i el seu descompte

El model inclòs a la promoció compta amb 8 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge SSD, suficient per satisfer les necessitats de la majoria d'usuaris, ja sigui en tasques d'oficina, entreteniment o fins i tot feines creatives. Aquest equilibri entre potència i emmagatzematge fa del MacBook Air M3 2024 una opció ideal per a estudiants, professionals i aficionats a la tecnologia.

Aquest descompte és una resposta directa d'Apple als consumidors que busquen qualitat a un preu més accessible. L'empresa, coneguda per la seva exclusivitat, poques vegades aplica rebaixes tan significatives als seus dispositius, cosa que converteix aquesta oferta en una oportunitat que difícilment es repetirà. És, sens dubte, una excel·lent notícia per als que desitjaven actualitzar el portàtil amb una inversió més raonable.

El Black Friday segueix demostrant que és el moment ideal per adquirir dispositius d'alta gamma com aquest MacBook Air M3. Amb la seva tecnologia d'última generació, el seu disseny ultrafí i el seu impressionant rendiment, aquest portàtil es consolida com una de les millors opcions en el mercat. Aprofitar aquest descompte és una decisió intel·ligent per als que busquen un equip fiable i de qualitat.