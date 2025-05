Hisenda et podria multar si fas servir Bizum: El motiu

La digitalització dels pagaments ha canviat radicalment la nostra manera de moure diners. Lluny queden els dies en què pagar en efectiu era la norma. Avui, aplicacions com Bizum s'han convertit en eines d'ús diari tant per a particulars com per a petits comerços. Tanmateix, tanta comoditat també ha portat una major atenció per part de l'Agència Tributària.

Cada cop més usuaris recorren a Bizum per pagar un sopar entre amics, compartir despeses o fer petites compres. El que va començar com una solució ràpida i senzilla s'ha transformat en un fenomen que mou milions d'euros cada mes. I amb aquest volum, Hisenda no ha trigat a intervenir.

Límits i noves normatives: el que has de saber

Segons Bizum, l'enviament mínim permès és de 50 cèntims, mentre que el màxim per operació individual és de 1.000 euros. Al llarg del dia, un usuari pot enviar fins a 2.000 euros, amb un límit mensual de 5.000 euros. No obstant això, en el cas d'operacions comercials, el marc legal està en procés de modificació.

| Syda Productions, XCatalunya

La intenció del Govern és exigir als bancs que informin sobre qualsevol ingrés rebut mitjançant Bizum per part d'empresaris i autònoms, sense importar la quantitat. Fins ara, aquesta obligació s'activava en superar els 3.000 euros si el cobrament era amb targeta. Però el nou Reial decret vol eliminar aquest llindar també per a pagaments mòbils.

L'ús comercial sota lupa

La mesura no està dirigida a l'ús personal entre particulars, sinó a l'ús professional del sistema. En altres paraules, un pagament entre amics no serà fiscalitzat, però si un autònom o petit negoci rep pagaments pels seus serveis a través de Bizum i no els declara a l'IRPF, podria estar en seriosos problemes.

| Instagram, wowow

Aquest canvi respon a una necessitat creixent de lluitar contra el frau fiscal en l'entorn digital. Els experts apunten que, tot i que la majoria d'usuaris utilitza Bizum de manera lícita, el seu ús creixent en entorns professionals sense supervisió tributària ha disparat les alertes al Ministeri d'Hisenda.

Multes per no declarar: de lleus a molt greus

En cas de no justificar un ingrés rebut per Bizum, Hisenda podria imposar sancions depenent de la quantitat no declarada. Si l'import és inferior a 3.000 euros, es considerarà infracció lleu, amb multa equivalent a aquesta mateixa quantitat més un recàrrec del 50%.

Quan l'import supera els 3.000 euros, la sanció s'eleva: pot oscil·lar entre el 50% i el 100% de l'import ocult. I si la xifra defraudada supera els 120.000 euros, parlem d'una infracció molt greu, amb multes del 150% i fins i tot penes de presó.

Bizum no és il·legal, però compte amb l'ús professional

És fonamental entendre que utilitzar Bizum no és il·legal. De fet, l'aplicació és completament legal i segura. El problema sorgeix quan s'utilitza amb finalitats comercials sense declarar-ho. Si ets autònom, empresari o vens productes habitualment a través de xarxes socials o apps i cobres per Bizum sense informar Hisenda, podries estar cometent un delicte fiscal.

A més, si superes els 5.000 euros mensuals permesos, Bizum pot bloquejar el teu compte fins que el teu banc verifiqui l'operació. És un mecanisme de prevenció per evitar usos fraudulents i protegir tant l'usuari com l'entitat financera.

L'advertiment final d'Hisenda: hi haurà sancions

I aquí arriba la clau més important: Hisenda començarà a multar els usuaris de Bizum que superin certs límits sense declarar els ingressos. Ja no es tracta d'un advertiment llunyà o ambigu: és una mesura ferma, que forma part del pla antifrau del Govern.

Si utilitzes Bizum per a activitats comercials, assegura't de declarar correctament els teus ingressos. Perquè ara, més que mai, el fisc està mirant el teu mòbil.