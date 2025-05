Hacienda podría multarte si usas Bizum: El motivo

La digitalización de los pagos ha cambiado radicalmente nuestra forma de mover dinero. Atrás quedan los días en los que pagar en efectivo era la norma. Hoy, aplicaciones como Bizum se han convertido en herramientas de uso diario tanto para particulares como para pequeños comercios. Sin embargo, tanta comodidad ha traído también una mayor atención por parte de la Agencia Tributaria.

Cada vez más usuarios recurren a Bizum para pagar una cena entre amigos, compartir gastos o hacer pequeñas compras. Lo que comenzó como una solución rápida y sencilla se ha transformado en un fenómeno que mueve millones de euros cada mes. Y con semejante volumen, Hacienda no ha tardado en intervenir.

Límites y nuevas normativas: lo que debes saber

Según Bizum, el envío mínimo permitido es de 50 céntimos, mientras que el máximo por operación individual es de 1.000 euros. A lo largo del día, un usuario puede enviar hasta 2.000 euros, con un tope mensual de 5.000 euros. No obstante, en el caso de operaciones comerciales, el marco legal está en proceso de modificación.

| Syda Productions, XCatalunya

La intención del Gobierno es exigir a los bancos que informen sobre cualquier ingreso recibido mediante Bizum por parte de empresarios y autónomos, sin importar la cuantía. Hasta ahora, esa obligación se activaba al superar los 3.000 euros si el cobro era con tarjeta. Pero el nuevo Real Decreto busca eliminar ese umbral también para pagos móviles.

El uso comercial bajo lupa

La medida no está dirigida al uso personal entre particulares, sino al uso profesional del sistema. En otras palabras, un pago entre amigos no será fiscalizado, pero si un autónomo o pequeño negocio recibe pagos por sus servicios a través de Bizum y no los declara en el IRPF, podría estar en serios problemas.

| Instagram, wowow

Este cambio responde a una necesidad creciente de luchar contra el fraude fiscal en el entorno digital. Los expertos apuntan que, aunque la mayoría de usuarios utiliza Bizum de forma lícita, su creciente uso en entornos profesionales sin supervisión tributaria ha disparado las alertas en el Ministerio de Hacienda.

Multas por no declarar: de leves a muy graves

En caso de no justificar un ingreso recibido por Bizum, Hacienda podría imponer sanciones dependiendo de la cantidad no declarada. Si el importe es inferior a 3.000 euros, se considerará infracción leve, con multa equivalente a esa misma cantidad más un recargo del 50%.

Cuando el monto supera los 3.000 euros, la sanción se eleva: puede oscilar entre el 50% y el 100% del importe oculto. Y si la cifra defraudada supera los 120.000 euros, hablamos de una infracción muy grave, con multas del 150% e incluso penas de cárcel.

Bizum no es ilegal, pero cuidado con el uso profesional

Es fundamental entender que utilizar Bizum no es ilegal. De hecho, la aplicación es completamente legal y segura. El problema surge cuando se usa con fines comerciales sin declararlo. Si eres autónomo, empresario o vendes productos habitualmente a través de redes sociales o apps y cobras por Bizum sin informar a Hacienda, podrías estar cometiendo un delito fiscal.

Además, si superas los 5.000 euros mensuales permitidos, Bizum puede bloquear tu cuenta hasta que tu banco verifique la operación. Es un mecanismo de prevención para evitar usos fraudulentos y proteger tanto al usuario como a la entidad financiera.

La advertencia final de Hacienda: habrá sanciones

Y aquí llega la clave más importante: Hacienda empezará a multar a los usuarios de Bizum que superen ciertos límites sin declarar los ingresos. Ya no se trata de una advertencia lejana o ambigua: es una medida en firme, que forma parte del plan antifraude del Gobierno.

Si utilizas Bizum para actividades comerciales, asegúrate de declarar tus ingresos correctamente. Porque ahora, más que nunca, el fisco está mirando tu móvil.