Alerta: El màxim de diners que pots transferir a familiars per no tenir problemes

A l'era digital, aplicacions com Bizum han revolucionat la manera com transferim diners, facilitant pagaments instantanis entre particulars. Tot i això, és crucial conèixer els límits establerts per l'Agència Tributària per evitar sancions en fer transferències a familiars.

En aquest article farem un repàs pels diferents límits de diners que es poden enviar. Vols saber quins són? T'ho expliquem a continuació!

Límits a les transferències a través de Bizum

Bizum permet transferències de fins a 1.000 euros per operació, amb un límit mensual acumulat de 5.000 euros. Tot i que, això sí, aquesta quantitat dependrà de les condicions de l'entitat bancària. En aquest cas, el més important és consultar la informació dins la pròpia aplicació.

A més, es poden fer fins a 60 operacions mensuals, encara que aquest nombre es pot reduir segons les normatives de seguretat financera.

| Canva Pro

Llindars que activen la vigilància d'Hisenda

L'Agència Tributària presta una atenció especial a les transferències que superen certes quantitats, especialment entre familiars, per prevenir donacions encobertes i fraus fiscals. Els llindars clau són:

Transferències superiors a 3.000 euros: Les entitats bancàries estan obligades a informar Hisenda sobre moviments que excedeixin aquesta quantitat.

Transferències superiors a 6.000 euros entre familiars: Aquestes operacions es poden considerar donacions i estan subjectes a l'impost de successions i donacions. És essencial justificar l'origen i el propòsit d'aquests fons per evitar sancions.

Transferències superiors a 10.000 euros: Qualsevol moviment que superi aquesta suma ha de ser declarat mitjançant el model S1. No fer-ho pot resultar en multes significatives.

| Bizum

Sancions per incompliment

No declarar adequadament les transferències pot comportar sancions que varien segons la gravetat de la infracció:

Multes entre 600 i 150.000 euros: Depenent de la quantitat no declarada i altres factors, les sancions poden oscil·lar en aquest rang.

Multes de fins al 50% de l'import transferit: Si no es justifica l'origen dels diners, les multes poden assolir fins a la meitat de la quantitat enviada.

Recomanacions per evitar problemes amb Hisenda

Justificar les transaccions: Mantingues un registre detallat de les transferències, especialment si superen els llindars esmentats.

Utilitzar mitjans de pagament electrònics: prioritza transferències bancàries o altres mètodes electrònics per a operacions significatives, evitant pagaments en efectiu que puguin aixecar sospites.

Declarar correctament els ingressos: Assegureu-vos de reflectir totes les transferències a la vostra declaració de la renda quan correspongui, especialment si es consideren donacions.

Tot i que Bizum i altres plataformes faciliten les transferències entre familiars, és fonamental estar al corrent dels límits i les obligacions fiscals per evitar sancions per part de l'Agència Tributària. Mantenir una comunicació clara amb les entitats bancàries i declarar adequadament les operacions ha de garantir una gestió financera sense contratemps.